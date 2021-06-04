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Самого известного витебского оппозиционера отправили на сутки

04.06.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Накануне задержали 73-лентего Бориса Хамайду, который годами выходит с одиночными пикетами под бело-красно-белым флагом.

Как сообщают правозащитники, его арестовали на 8 суток.

В предыдущий раз активиста задерживали 27 мая. Он занимается тем, что каждый день в центре города продает беларускую литературу, журналы и газеты.
 
 
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Накануне задержали 73-лентего Бориса Хамайду, который годами выходит с одиночными пикетами под бело-красно-белым флагом.
 
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