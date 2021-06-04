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Неправильно повернул — спровоцировал ДТП. Оно попало на видео (видео)
Источник материала: Onliner
В Могилеве 71-летний водитель, управляющий автомобилем Ford, спровоцировал ДТП с участием Renault Laguna, что зафиксировано видеорегистратором. В результате водителю французской легковушки понадобилась медицинская помощь.
Госавтоинспекция Могилева
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В Могилеве 71-летний водитель, управляющий автомобилем Ford, спровоцировал ДТП с участием Renault Laguna, что зафиксировано видеорегистратором. В результате водителю...
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