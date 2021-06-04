Неправильно повернул — спровоцировал ДТП. Оно попало на видео (видео)

Источник материала: Onliner

В Могилеве 71-летний водитель, управляющий автомобилем Ford, спровоцировал ДТП с участием Renault Laguna, что зафиксировано видеорегистратором. В результате водителю французской легковушки понадобилась медицинская помощь.

Госавтоинспекция Могилева сообщает , что ДТП произошло на проспекте Мира и водителю Ford вменяется нарушение правил маневрирования. Согласно подпункту 9.63 ПДД РБ, «перед разворотом, поворотом налево или направо водитель обязан, не создавая препятствия и опасности для движения других участников, занять соответствующее крайнее положение на проезжей части дороги, предназначенной для движения в данном направлении».