Почему 80-летнюю бабушку высадили из маршрутки? Версии сторон (видео)

Источник материала: Onliner

80-летняя бабушка купила билет на маршрутку из Гродно в Щучин. По ее словам, уже в пути в какой-то момент машина остановилась и водитель потребовал ее выйти со словами: «Вы не умываетесь, у вас есть запах». После взял за плечи и выставил — такова версия пассажирки. Водитель же утверждает, женщина ходила по салону и просила деньги, а на замечания не реагировала.

Версия МВД и пассажирки

«Водитель начал высказывать претензии пенсионерке: по его мнению, от нее плохо пахло, и она попрошайничала, — сообщили в УВД Гродненской области. — Позже шофер пояснил, что просьбы высадить бабушку от других пассажиров он не получал, однако принял данное решение в соответствии с „Правилами перевозок“. Женщина осталась одна на трассе на остановке без навеса. Рядом был магазин, бабушка пошла туда, там вызвали милицию. Сотрудники довезли гражданку домой».

«С моральной точки зрения абсолютно неправильным было бы оставить бабушку за городом», — пришли к выводу в милиции. Пенсионерка написала заявление с просьбой разъяснить ей правомерность действий водителя, проводится проверка.

Слова водителя и очевидца

«Эту бабушку знают все мои коллеги, — рассказал AutoGrodno Владимир, водитель маршрутки. — Проблема с запахом действительно есть, однажды это довело до рвотных рефлексов пассажиров моей маршрутки. Обычно водители смотрят, есть ли среди пассажиров эта женщина, и, если видят ее, не хотят начинать движение. Но в этот раз она пробежала в салон, когда я пошел подписывать документы в здание автовокзала. Начав движение, я понял по запаху, что она едет с нами, но решил, что как-нибудь доедем».

«Не успели они выехать из Гродно, как бабушка встала и пошла по салону просить у пассажиров деньги, — продолжил мужчина. — Хождение по салону запрещено во время движения. Об этом я многократно пытался уведомить пассажирку, но она не реагировала и продолжила ходить по салону. Когда мы ехали по трассе М6, я осознавал всю опасность ситуации. Согласно инструкциям, я должен обеспечивать безопасность движения, и единственное, что мог сделать в той ситуации, — либо прекратить осуществлять перевозку, либо попросить пассажира выйти на ближайшем остановочном пункте. Доехал до ближайшего магазина на трассе, где была остановка, и попросил бабушку выйти. К ней я даже не прикасался, просто попросил, и она вышла. Вскоре со мной связался участковый, я пояснил ему свою позицию и попросил отразить ее в официальных отчетах. Потом увидел официальное видео и понял, что моя позиция не озвучена. Повторюсь, причиной остановки стал не запах, а безопасность пассажиров — и бабушки в частности».

«Мое руководство понимает ситуацию и меня поддерживает. Но из-за общественного давления я оказался на грани увольнения, — констатирует водитель. — Я консультировался с сотрудниками „Транспортной инспекции“. Мне сказали, что в моей ситуации нужно было сразу записать контакты всех пассажиров, а если бы пассажиры написали коллективную жалобу на пассажирку, мою невиновность было бы проще доказать».

Некоторые пассажиры поддержали шофера. Среди них Гелена, она так описала ситуацию:

«Когда мы начали выезжать из Гродно, бабушка встала и пошла по салону со словами: „Деточки, дайте грошики на таблеточки“. Водитель — очень культурный мужчина — постоянно ей говорил: „Сядьте, бабушка, успокойтесь“. И она вроде как вернулась на свое место, а потом поднялась и снова пошла по салону просить у пассажиров деньги. На просьбы водителя она уже не реагировала. Я видела, как она постоянно отвлекает водителя от дороги и как он переживает — ведь она могла упасть. Маршрутка притормозила у остановочного пункта вблизи магазина, водитель подошел к бабушке и культурно попросил ее выйти. Никаких „взял за плечи“ даже близко не было. Бабушка сама встала и пошла. Она сказала, что хочет записать номер маршрутки, и водитель не начинал движение, пока бабушка не перепишет номер».

Запах был очень сильный — аммиака. Ехать было невозможно. Маршрутка маленькая, на 14 мест. И если бы бабушка сидела на месте, то еще можно было бы терпеть, но, когда она постоянно проходила мимо, запах врезался в нос. Конечно, когда она вышла, мы вздохнули с облегчением. А потом вышел этот сюжет о якобы ужасном поступке водителя, где он был выставлен аморальным человеком».

«Не знаю, что будет дальше с моим трудоустройством, но считаю, что бабушке нужна помощь со стороны социальных служб, — резюмирует профессиональный водитель. — В сюжете говорилось, что милиция передала бабушку в руки родственников, но местные жители утверждают, что в Щучине она живет одна и родственников у нее там нет. Бабушка регулярно ездит в Гродно просить милостыню. Уверен, ей нужно помочь».