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Песков уверяет: Путин не будет обсуждать Лукашенко с Байденом

04.06.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент РФ Владимир Путин не планирует поднимать тему Беларуси на встрече с президентом США Джо Байденом, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.



Но вместе с тем Путин готов дать разъяснения, если Байден сам затронет этот вопрос, добавил Песков:

"Наш президент достаточно последовательный, и если вопрос Беларуси будет затронут, то он будет готов дать соответствующие разъяснения".

Встреча Путина и Байдена запланирована на 16 июня в Женеве.
 
 
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Президент РФ Владимир Путин не планирует поднимать тему Беларуси на встрече с президентом США Джо Байденом, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
 
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