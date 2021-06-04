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Песков уверяет: Путин не будет обсуждать Лукашенко с Байденом
Источник материала: Партизан
Президент РФ Владимир Путин не планирует поднимать тему Беларуси на встрече с президентом США Джо Байденом, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Но вместе с тем Путин готов дать разъяснения, если Байден сам затронет этот вопрос, добавил Песков:
"Наш президент достаточно последовательный, и если вопрос Беларуси будет затронут, то он будет готов дать соответствующие разъяснения".
Встреча Путина и Байдена запланирована на 16 июня в Женеве.
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Президент РФ Владимир Путин не планирует поднимать тему Беларуси на встрече с президентом США Джо Байденом, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
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