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Ивулину присудили 30 суток ареста
Источник материала: Партизан
Якобы за флаг на окне
Автор Youtube-канала «ЧестнОК», журналист
Его осудили якобы за флаг на окне. Дело рассматривала судья Фрунзенского района Минска Юлия Близнюк.
Во Фрунзенском РУВД на Ивулина составили протокол по части 3 статьи 24.23 якобы за флаг на окне квартиры. Журналист свою вину не признал и заявил, что при обыске флага не было.
Судья отклонила ходатайство с просьбой опросить свидетелей, которые могут подтвердить, что флага не было.
Отметим, 30 декабря Ивулина оштрафовали на 30 базовых величин (810 рублей). 15 ноября его задержали на акции протеста в Минске.
Напомним, люди в гражданском пришли 3 июня около 13:00 с обыском в съемную квартиру, приглашали соседей стать понятыми.
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Якобы за флаг на окне
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