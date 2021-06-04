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Брифинг с помощником председателя Коллегии ЕЭК Ией Малкиной - трансляция

04.06.2021 13:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Среди участников сессии – председатель Коллегии ЕАЭК Михаил Мясникович, заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

Темы мероприятия – последствия пандемии и интеграционные процессы. Государства-члены ЕАЭС утвердили стратегию развития экономической интеграции до 2025 года. Она определяет логику развития союза, расширяет сферы взаимодействия и фиксирует перспективные направления развития.

ПМЭФ в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.

МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

 
 
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