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Брифинг с помощником председателя Коллегии ЕЭК Ией Малкиной - трансляция
04.06.2021 13:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Среди участников сессии – председатель Коллегии ЕАЭК Михаил Мясникович, заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.
Темы мероприятия – последствия пандемии и интеграционные процессы. Государства-члены ЕАЭС утвердили стратегию развития экономической интеграции до 2025 года. Она определяет логику развития союза, расширяет сферы взаимодействия и фиксирует перспективные направления развития.
ПМЭФ в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.
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