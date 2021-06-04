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Экс-возлюбленная Тимати раздавила главный символ "Холостяка"

04.06.2021 13:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Экс-подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова не может отпустить прошлое: модель выпустила видеоклип, в котором раздавила главный символ шоу-проекта "Холостяк".

После расставания с инстадивой Тимати пустился во все тяжкие: рэпер стал героем реалити "Холостяк", где обрел новую любовь на глазах у зрителей ТНТ. Все это сказалось на чувствах экс-избранницы музыканта: модель выпустила клип на песню "Без него".

По сюжету клипа, Решетова ездит на мотоцикле и рассказывает о своей боли и переживаниях, а в какой-то момент даже переезжает главный символ проекта "Холостяк" - красную розу.

"Без него - это неозвученные вопросы и попытка освободиться", - говорится в подписи к видеоролику. За 20 часов клип просмотрело 288 тысяч человек.

Поклонники акцентировали внимание на строчках песни - "не жизнь, а телешоу", а также сравнили композицию Решетовой с творчеством Ольги Бузовой.

"Вы через песни теперь общаться будете?"; "Хорошо, что начала развиваться после разрыва"; "Ему все равно уже, прекращай страдать"; "Бузова 2"; "Я одна вижу Бузову?"; "Ну все ясно - телешоу", - написали в сети.

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Инстадива Анастасия Решетова выпустила видеоролик на композицию "Без него" и еще раз намекнула на то, что не может позабыть старые обиды.
 
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