|
Экс-возлюбленная Тимати раздавила главный символ "Холостяка"
04.06.2021 13:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Экс-подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова не может отпустить прошлое: модель выпустила видеоклип, в котором раздавила главный символ шоу-проекта "Холостяк".
После расставания с инстадивой Тимати пустился во все тяжкие: рэпер стал
По сюжету клипа, Решетова ездит на мотоцикле и рассказывает о своей боли и переживаниях, а в какой-то момент даже переезжает главный символ проекта "Холостяк" - красную розу.
"Без него - это неозвученные вопросы и попытка освободиться", - говорится в подписи к видеоролику. За 20 часов клип просмотрело 288 тысяч человек.
Поклонники акцентировали внимание на строчках песни - "не жизнь, а телешоу", а также сравнили композицию Решетовой с творчеством Ольги Бузовой.
"Вы через песни теперь общаться будете?"; "Хорошо, что начала развиваться после разрыва"; "Ему все равно уже, прекращай страдать"; "Бузова 2"; "Я одна вижу Бузову?"; "Ну все ясно - телешоу", - написали в сети.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инстадива Анастасия Решетова выпустила видеоролик на композицию "Без него" и еще раз намекнула на то, что не может позабыть старые обиды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)