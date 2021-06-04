Тихановская – президенту Польши: «Мы должны сделать все, чтобы освободить Рому и тысячи людей»

Источник материала: Салiдарнасць

Народный лидер поблагодарила Анджея Дуду за инициированный его страной и принятый ЕС План помощи для демократической Беларуси и всестороннюю помощь белорусам.

А именно, программу Калиновского, поддержку независимых медиа, в том числе «Белсат», помощь людям и бизнесам, которым пришлось релоцироваться, поддержку Центра белорусской солидарности и Белорусского дома.





Светлану Тихановскую в Польше сопровождают Валерий Ковалевский и Павел Латушко. Сообщается, что на встрече с Анджеем Дудой, кроме прочего, они обсудили, как оказать помощь родителям Романа Протасевича и убедиться, что виновные в захвате самолета понесут ответственность; как ускорить процесс заведения дел по универсальной юрисдикции в Польше, ведь в эту страну уехало очень много белорусов, которые спасались от преследований режимом; как усилить экономическое и политическое давление на Лукашенко с помощью санкций.

Политик отметила недопустимость торговли политзаключенными: «Все невинные люди должны выйти на свободу. Это не может быть предметом торга. Мы видели, в каком состоянии Роман – он заложник режима – и мы должны сделать всё, чтобы освободить Рому и тысячи людей, которые находятся в таких же бесчеловечных условиях».