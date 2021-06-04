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«Белавиа» вновь будет летать в Алматы

04.06.2021 14:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Авиакомпания «Белавиа» 16 июня возобновит выполнение регулярных рейсов Минск — Алматы — Минск.

«Белавиа» вновь будет летать в Алматы
Алматы / Фото носит иллюстративный характер

Как сообщает «Белавиа», полеты из Минска будут выполняться два раза в неделю: по средам и субботам с вылетом из национального аэропорта Минск в 20.05 и прибытием в Алматы в 3.55. Обратные рейсы планируются по четвергам и воскресеньям с вылетом из международного аэропорта Алматы в 5.10 и прибытием в столицу Беларуси в 7.20.

«Белавиа» рекомендует перед покупкой авиабилета уточнять у компетентных органов ограничения на въезд/выезд в страну назначения.

Стоит отметить, что генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец недавно обращал внимание на проблемы с допуском рейсов авиакомпании в Казахстан.

«Казахстан, занимаясь протекционизмом своего авиаперевозчика, сократил количество рейсов «Белавиа» из Минска в пункты Казахстана с 15 до 4 в неделю, при этом запретив полеты из Минска в Алматы (одновременно готовит открытие полетов казахстанским авиаперевозчиком)», — написал Чергинец 19 мая в «Фейсбуке».

 

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Теги: Минск
 
 
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Авиакомпания «Белавиа» 16 июня возобновит выполнение регулярных рейсов Минск — Алматы — Минск.
 
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