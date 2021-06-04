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За черствый наггетс из BTS Meal предложили почти $100 тысяч

04.06.2021 14:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Завершился прием ставок на единственный наггетс из BTS Meal, похожий на персонажа Among Us. Стартовая цена на него составляла всего 99 центов, однако за несколько дней торгов она поднялась до 99 997 долларов. За эти же деньги можно купить почти три биткоина — криптовалюта, в отличие от наггетса, выглядит более выгодным вложением средств: вероятность заработать выше.

В то же время второго такого наггетса нет и вряд ли появится, только если повар-мошенник не слепит поддельный. Этот — аутентичный, он даже удостоился упоминания в официальном аккаунте игры Among Us, что подстегнуло торги.

Почему цена так выросла? Причина скорее не только в Among Us, но и в принадлежности «человечка» к корейской группе BTS, а K-pop весьма популярен среди определенной части населения.

Кстати, как утверждает продавец, с наггетсом ничего не случится: он заморожен и хорошо упакован в пакетик, будет доставлен в целости и сохранности, и его даже можно съесть без опасений за здоровье.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Завершился прием ставок на единственный наггетс из BTS Meal, похожий на персонажа Among Us. Стартовая цена на него составляла всего 99 центов, однако за несколько дней...
 
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