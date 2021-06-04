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«Наглости нет предела» hard version. Еще одна попытка объехать пробку по встречной — на сей раз удачная (видео)
Источник материала: Onliner
Недавно мы писали о ситуации на улице Брилевской в Минске: женщина на Nissan
Женщине на Nissan на улице Брилевской, несмотря на возмущения, пришлось вернуться в свой ряд: ее не пропустил автор записи.
Продолжением темы стал ролик от минчанина Андрея. Он зафиксировал схожий маневр на полосе для левого поворота на ул. Нововиленской — с участием Audi. Только в этот раз водитель не стал возвращаться в полосу, он решил все же не стоять в заторе, а объехать автора видео слева.
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«Наглости нет предела» hard version. Еще одна попытка объехать пробку по встречной — на сей раз удачная (видео)
Недавно мы писали о ситуации на улице Брилевской в Минске: женщина на Nissan выехала на встречную полосу — видимо, чтобы объехать пробку. Пользователи назвали такой...
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