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«Наглости нет предела» hard version. Еще одна попытка объехать пробку по встречной — на сей раз удачная (видео)

04.06.2021 14:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Недавно мы писали о ситуации на улице Брилевской в Минске: женщина на Nissan выехала на встречную полосу — видимо, чтобы объехать пробку. Пользователи назвали такой маневр весьма раздражающим поведением на дороге. Свежее видео, которое прислал наш читатель Андрей, заставляет задуматься: а не стал ли этот маневр новым трендом среди нарушителей?

Женщине на Nissan на улице Брилевской, несмотря на возмущения, пришлось вернуться в свой ряд: ее не пропустил автор записи.

Продолжением темы стал ролик от минчанина Андрея. Он зафиксировал схожий маневр на полосе для левого поворота на ул. Нововиленской — с участием Audi. Только в этот раз водитель не стал возвращаться в полосу, он решил все же не стоять в заторе, а объехать автора видео слева.

 
Теги: Минск
 
 
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Недавно мы писали о ситуации на улице Брилевской в Минске: женщина на Nissan выехала на встречную полосу — видимо, чтобы объехать пробку. Пользователи назвали такой...
 
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