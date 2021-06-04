«Наглости нет предела» hard version. Еще одна попытка объехать пробку по встречной — на сей раз удачная (видео)

Источник материала: Onliner

Недавно мы писали о ситуации на улице Брилевской в Минске: женщина на Nissan выехала на встречную полосу — видимо, чтобы объехать пробку. Пользователи назвали такой маневр весьма раздражающим поведением на дороге. Свежее видео, которое прислал наш читатель Андрей, заставляет задуматься: а не стал ли этот маневр новым трендом среди нарушителей?

Женщине на Nissan на улице Брилевской, несмотря на возмущения, пришлось вернуться в свой ряд: ее не пропустил автор записи.

Продолжением темы стал ролик от минчанина Андрея. Он зафиксировал схожий маневр на полосе для левого поворота на ул. Нововиленской — с участием Audi. Только в этот раз водитель не стал возвращаться в полосу, он решил все же не стоять в заторе, а объехать автора видео слева.