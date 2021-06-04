В Беларуси с 9 июля будет действовать новый порядок валютно-обменных операций

Источник материала: АФН

Нацбанк Беларуси утвердил Инструкцию о порядке проведения валютно-обменных операций, которая будет действовать с 9 июля 2021 года.

«Инструкция будет способствовать упрощению порядка проведения валютных операций и расширению возможностей физических и юридических лиц по их совершению», - говорится в комментарии регулятора.

Документ определяет порядок проведения валютно-обменных операций физическими лицами на внутреннем валютном рынке; организации банками работы обменных пунктов, касс при проведении валютно-обменных операций с физическими лицами; установления обменных курсов при проведении валютно-обменных операций с физическими лицами; проведения валютно-обменных операций юридическими лицами, банками Республики Беларусь, иностранными банками на внутреннем валютном рынке.

Документом установлено, что физические лица могут проводить валютно-обменные операции в банках, в том числе с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, обменных пунктах, кассах, терминалах автоматического обмена валюты, на торгах открытого акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа".

«Валютно-обменные операции на торгах биржи могут проводиться физическими лицами самостоятельно либо по поручению физического лица через банк… О механизме совершения биржей валютно-обменных операций с физическими лицами без участия банков будет сообщено дополнительно», - отмечается в комментарии.

Инструкцией также регламентирован порядок работы обменных пунктов, касс, а также порядок установления банками обменных курсов при проведении валютно-обменных операций с физическими лицами. При этом документом закреплена возможность проведения в обменных пунктах, кассах банков помимо валютно-обменных также и иных банковских операций.

В целях защиты прав потребителей финансовых услуг – физических лиц и предотвращения возможных спорных ситуаций при проведении валютно-обменных операций Инструкцией устанавливается, что передача физическим лицом кассиру наличной иностранной валюты, наличных белорусских рублей рассматривается как согласие физического лица с условиями проведения валютно-обменной операции, отраженными на стенде или специальном электронном табло.

В соответствии с Инструкцией кассир обменного пункта, кассы при получении информации об установлении (изменении) банком обменных курсов прекращает проведение валютно-обменных операций на время регистрации им обменных курсов в соответствующем журнале и размещения информации на стенде или специальном электронном табло, за исключением операций, по которым физическим лицом переданы денежные средства кассиру. При этом валютно-обменная операция с наличными денежными средствами, которые переданы физическим лицом кассиру до изменения информации на стенде или специальном электронном табло, проводится по обменному курсу, действующему до получения информации о его установлении (изменении).

«Юридические лица проводят валютно-обменные операции в банках, в том числе с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, а также на торгах биржи. При этом Инструкцией предоставляется возможность проведения юридическими лицами валютно-обменных операций на торгах биржи самостоятельно либо по поручению юридического лица через банк. О механизме совершения биржей валютно-обменных операций с юридическими лицами без участия банков будет сообщено дополнительно», - также сказано в комментарии.

Индивидуальные предприниматели – резиденты и нерезиденты, нотариусы, осуществляющие нотариальную деятельность в нотариальных бюро, – резиденты, адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально, – резиденты проводят валютно-обменные операции в порядке, установленном для юридических лиц.

Для удобства юридических лиц при совершении валютно-обменных операций Инструкцией устанавливается возможность перечисления белорусских рублей в оплату приобретаемой юридическими лицами иностранной валюты с любых счетов. При этом купленная юридическим лицом иностранная валюта может быть зачислена как на банковский счет покупателя, так и в оплату его обязательств, например на счет по учету кредитной задолженности в банке либо на иной банковский счет в соответствии с требованиями валютного законодательства.

Действие Инструкции не распространяется на порядок проведения валютно-обменных операций при использовании банковских платежных карточек, в том числе в терминалах автоматического обмена валюты; порядок установления и применения обменных курсов по валютно-обменным операциям, совершаемым при использовании банковских платежных карточек, а также доведения информации о таких обменных курсах до сведения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц; порядок проведения валютно-обменных операций при осуществлении денежных переводов в случае, если такие операции предусмотрены в системах денежных переводов; порядок проведения валютно-обменных операций, осуществляемых при взыскании денежных средств в бесспорном порядке.