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Энергия будущего: в Минске обсудили перспективы работы БелАЭС

04.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

За атомной энергией – будущее. Об этом заявил Александр Лукашенко. У президента Беларуси сегодня обсуждали развитие энергетического комплекса страны, передает «МИР 24».

Особое внимание – крупнейшему инвестпроекту, Белорусской АЭС. На первом энергоблоке завершили опытно-промышленную проверку и получили лицензию на эксплуатацию. Выработанная с момента запуска блока энергия уже позволила сэкономить почти 700 миллионов кубометров газа.

Александр Лукашенко поставил задачу – повышать потребление электроэнергии во всех сферах – от отопления и горячего водоснабжения до развития электротранспорта. Это экологично и выгодно.

«Если мы разумно развернемся, то нам мало еще будет этой электроэнергии. Это суперчистый источник энергии, он нужен везде и во всем, начиная от жилья людей до промышленности и самой атомной станции, которая потребляет тоже немало электроэнергии. Если на то пошло, надо будет, построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива. Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи: ах, станция, безопасность. А сами запланировали строительство станции», – отметил Лукашенко.

Параллельно идет строительство второго блока – он готов на 85%. Сейчас проводятся гидроиспытания оборудования и систем.

«На площадку БелАЭС поставлено свежее ядерное топливо для второго энергоблока, которое прошло входной контроль и находится в хранилище. Осенью планируется загрузка свежего ядерного топлива во второй энергоблок. Это будет начало физического пуска, и в конце 2021 – начале 2022 года планируется включение второго энергоблока в сеть и выдача первых киловатт-часов», – сказал министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич.

У белорусов есть возможность переоборудовать частные дома под отопление электричеством. Затраты частично компенсирует государство. В итоге потребление энергии населением за год выросло в четыре раза.



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Александр Лукашенко поставил задачу – повышать потребление электроэнергии во всех сферах – от отопления и горячего водоснабжения до развития электротранспорта.
 
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