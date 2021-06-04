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Энергия будущего: в Минске обсудили перспективы работы БелАЭС
04.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
За атомной энергией – будущее. Об этом заявил Александр Лукашенко. У президента Беларуси сегодня обсуждали развитие энергетического комплекса страны, передает «МИР 24».
Особое внимание – крупнейшему инвестпроекту, Белорусской АЭС. На первом энергоблоке завершили опытно-промышленную проверку и получили лицензию на эксплуатацию. Выработанная с момента запуска блока энергия уже позволила сэкономить почти 700 миллионов кубометров газа.
Александр Лукашенко поставил задачу – повышать потребление электроэнергии во всех сферах – от отопления и горячего водоснабжения до развития электротранспорта. Это экологично и выгодно.
Параллельно идет строительство второго блока – он готов на 85%. Сейчас проводятся гидроиспытания оборудования и систем.
«На площадку БелАЭС поставлено свежее ядерное топливо для второго энергоблока, которое прошло входной контроль и находится в хранилище. Осенью планируется загрузка свежего ядерного топлива во второй энергоблок. Это будет начало физического пуска, и в конце 2021 – начале 2022 года планируется включение второго энергоблока в сеть и выдача первых киловатт-часов», – сказал министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич.
У белорусов есть возможность переоборудовать частные дома под отопление электричеством. Затраты частично компенсирует государство. В итоге потребление энергии населением за год выросло в четыре раза.
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Александр Лукашенко поставил задачу – повышать потребление электроэнергии во всех сферах – от отопления и горячего водоснабжения до развития электротранспорта.
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