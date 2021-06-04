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Игорь Борисов: Цель Лукашенко - не продержаться до конца этого срока, а удерживать власть как можно дольше

04.06.2021 14:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правящий режим хочет оградить себя на ближайшие года два от стрессов, связанных с выборами.

Игорь Борисов: Цель Лукашенко - не продержаться до конца этого срока, а удерживать власть как можно дольше
Конституционный референдум может пройти в феврале 2022 года, заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина. В бюллетене значится только один вопрос, с подвохом: вы за или против изменений? Покупаете кота в мешке или не покупаете? 

По ее мнению, организовать новый референдум не сложно. Кто бы сомневался: ведь организовала президентскую кампанию 2020 года.

А вот местные выборы переносятся на 2023 год, на единый день голосования.
Какую схему выстраивают белорусские власти? Чего они хотят добиться такими новшествами?

Об этом “Белорусский партизан” поговорил с председателем Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорем Борисовым. 

- Власть хочет выбить аргумент для переговоров и ликвидировать одну из переменных под названием “выборы” на ближайшие года два. Этим и объясняется попытка переноса местной избирательной кампании. 

Власть хочет оградить себя на ближайшие годы от стрессов, связанных с выборами. Ее рейтинг крайне низок, она все еще отходит от президентской кампании 2020 года, которая стала самой сложной за все время президентства Лукашенко – начиная с 1994 года.

- Но как власть оградит себя от стрессов, если, по заявлению Ермошиной, в феврале 2022 года может пройти конституционный референдум?

- Планировать-то можно долго, и говорить об этом можно долго. Но в результате все разговоры могут так и остаться разговорами. Чем отличается референдум от местной избирательной кампании и почему их нельзя совместить? 

Я считаю, что кампания по проведению референдума также потенциально опасна, потому что она мобилизирует часть политизированного общества. Поэтому проведение референдума то ли в конце этого года, то ли в начале следующего, накануне следующих выборов – парламентских и президентских сохраняет все политические риски для власти. 

Сейчас власть делает вид, что проблемы не существует, и снова не учитывает мнение оппонентов, не признает их в качестве субъектов политики. Но замороженный конфликт в обществе продолжается, и любая электоральная кампания разморозит его. 

Пока нет никаких сигналов обществу, что выборы будут свободными и справедливыми. 

Сигналами обществу о том, что власть заинтересована в стабилизации ситуации, будут: 

изменение состава Центризбиркома и его руководителя Ермошиной, которая стала символом несвободных и несправедливых выборов в Беларуси; 

включение в состав Центризбиркома представителей белорусского общества с юридическим образованием, которые занимаются правозащитной и общественно-политической деятельностью; 

изменение практики проведения выборов. 

И самое главное:

исключение применения административного ресурса во время электоральных кампаний, 

сокращение сроков и масштабов досрочного голосования, 

а также введение практики открытого и гласного подсчета голосов: каждый бюллетень демонстрируется членам избирательной комиссии и наблюдателям, чтобы ни у кого не вызывало сомнений, за кого подан тот или иной бюллетень. 

А дальше – включение в состав участковых избирательных комиссий представителей демократических организаций в той же пропорции, в какой до сих пор включались представители провластных организаций. 

И, естественно, равные условия пользования средствами массовой информации, возможность проводить встречи в тех же самых трудовых коллективах. Напомню, представители демократических организаций лишены такой возможности. 

Комплекс таких мер показал бы, что власть готова стабилизировать ситуацию не с помощью агрессии и насилия, а с помощью реального инструмента под названием “выборы”.

- А как же тогда удовлетворять Кремль, который якобы требует конституционной реформы и транзита власти в Беларуси?

- Мне кажется, что Кремль добивается одного – чтобы все решения, которые принимаются в Беларуси, не принимались одним человеком. Я не исключаю, что в Москве не против, чтобы Лукашенко и дальше оставался руководителем страны, но чтобы была возможность принятия решений без его участия. 

Лукашенко полностью монополизировал отношения с Россией: куда бы ни пытались всунуться российские власти – везде Лукашенко. В Кремле хотели бы, чтобы про экономику разговаривали министры экономики, про внешнюю политику – главы МИДов, чтобы о сотрудничестве между регионами договаривались руководители областей. 

Так делается реальная политика с участием реальных игроков, а не представителей Лукашенко. Поэтому я не исключаю, что Россия просто предприняла попытку диверсификации взаимоотношений, которая потенциально могла бы привести к формированию пророссийских политических сил и российского бизнеса в Беларуси. 

Естественно, Лукашенко это невыгодно, поэтому он старается предотвратить появление любых новых игроков в переговорах с Кремлем.

- У Лукашенко иной интерес: продержаться до конца нынешнего срока, порвав все отношения с обществом, на штыках и репрессиях?

- Его цель номер один – удержать власть. Но без привязки к нынешнему сроку, а как можно дольше.
 
 
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Правящий режим хочет оградить себя на ближайшие года два от стрессов, связанных с выборами.
 
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