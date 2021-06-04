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На "MILEX-2021" покажут модернизированную РСЗО "БелГРАД"
04.06.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В Беларуси не только создают такие новейшие реактивные системы залпового огня как "Полонез", но и проводят системную модернизацию образцов вооружений, созданных еще в советские времена.
Отечественная РСЗО БМ-21Б "БелГРАД-2" существенно увеличивает возможности белорусских артиллеристов. Машину можно развернуть на неподготовленной боевой позиции.
Теперь боевому расчету не требуется транспортная заряжающая машина, потому что увеличена вместимость РСЗО до 2 боекомплектов. Для того, чтобы артиллеристам подготовиться ко 2 залпу нужно всего 7 минут. Средства связи у боевой машины позволяют получать информацию о противнике изо всех источников, включая беспилотные летательные аппараты. Стрельбу РСЗО может вести на дальность до 20 километров, а специальные снаряды могут поражать цели на удалении в 45 километров.
В настоящее время БМ-21Б "БелГРАД-2" находится на завершающей стадии государственных испытаний, после чего будет принято решение о принятии на вооружение в белорусской армии.
Смотрите в ролике, с какой скоростью реактивная система залпового огня разворачивается в боевое положение и ведет огонь по мишеням на полигоне.
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