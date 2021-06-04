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На "MILEX-2021" покажут модернизированную РСЗО "БелГРАД"

04.06.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В Беларуси не только создают такие новейшие реактивные системы залпового огня как "Полонез", но и проводят системную модернизацию образцов вооружений, созданных еще в советские времена.

Отечественная РСЗО БМ-21Б "БелГРАД-2" существенно увеличивает возможности белорусских артиллеристов. Машину можно развернуть на неподготовленной боевой позиции.

Теперь боевому расчету не требуется транспортная заряжающая машина, потому что увеличена вместимость РСЗО до 2 боекомплектов. Для того, чтобы артиллеристам подготовиться ко 2 залпу нужно всего 7 минут. Средства связи у боевой машины позволяют получать информацию о противнике изо всех источников, включая беспилотные летательные аппараты. Стрельбу РСЗО может вести на дальность до 20 километров, а специальные снаряды могут поражать цели на удалении в 45 километров.

В настоящее время БМ-21Б "БелГРАД-2" находится на завершающей стадии государственных испытаний, после чего будет принято решение о принятии на вооружение в белорусской армии.

Смотрите в ролике, с какой скоростью реактивная система залпового огня разворачивается в боевое положение и ведет огонь по мишеням на полигоне.
В ближайшее время РСЗО можно будет увидеть вживую на выставке оружия "MILEX-2021", которая пройдет на привычной площадке "Минск-Арены" с 23 по 25 июня.

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Теги: Минск
 
 
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