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Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2021 – видео
04.06.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Президент России Владимир Путин выступает на Петербургском международном экономическом форуме.
Как отметил ранее пресс-секретарь президента, конечно, "все ждут каких-то сигналов для бизнеса".
"Будь то большой бизнес, будь то бизнес малый и средний – действительно, такие сигналы сейчас востребованы. И, как правило, на каждом форуме эти ожидания президент удовлетворяет", – сказал Песков в эфире Первого канала.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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Бизнес ждет сигналы от Путина на форуме, президент обычно удовлетворяет эти ожидания, заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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