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Девушка, которая была в суде по «делу Латыпова»: «Что делали судья и прокурор, не знаю, — все смотрели на Степу»
04.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Читательница «Салідарнасці», которая пришла на суд над политзаключенным, чтобы поддержать его, рассказывает об увиденном и о письмах Степана.
1 июня Степан Латыпов
Алеся (имя изменено по просьбе собеседницы – прим. «С») переписывается со Степаном после его задержания в сентябре. Они не были знакомы, и впервые девушка увидела его на суде.
— С утра я в суд не смогла попасть — не было мест, а после обеда меня пустили на процесс. В суде Советского района маленький зал. Из-за антиковидной рассадки не все желающие могли попасть на суд.
Степа смотрел на каждого, кто пришел. Из его родных были папа и тётя. Не знаю, кто были остальные люди.
Помню, как Степан достал из папки ручку, скрученную жгутом салфетку и тетрадку. Все время, пока у его отца брали показания, Степа сидел и перебирал ручку и салфетку.
…Степан обратился к отцу. По его словам, после их свидания к нему пришел ГУБОП. Ему сказали: если не признает вину, его
«Готовьтесь!» — сказал Степан. В этот момент он запрыгнул на скамейку, чтобы его не могли достать и остановить конвоиры. Схватил салфетку, зажал в зубах. Он прорезал себе все горло, а не втыкал, как написали в СМИ.
Степан упал на скамейку…
Мы все кричали как сумасшедшие. Никто этого не ожидал. Милиционеры не смогли сразу открыть клетку: у них не было ключа. Что делали судья и прокурор, я не знаю, потому что все смотрели на Степу.
Нас не сразу выгнали из зала, потому что все были растеряны. Когда клетку открыли, и к Степану забежали сотрудники милиции, на нас закричали: потребовали, чтобы мы покинули зал.
Адвокат кричала: «Вызовите скорую!» Все начали вызывать 103 одновременно. По моим ощущениям, «скорая» ехала долго.
Некоторые работники суда с участием отнеслись к тем, кто был в зале. А в одном из кабинетов в коридоре кто-то кричал и плакал — видимо, был травмирован произошедшим.
Я все спрашивала: «Скажите, жив ли он?» Один милиционер орал на меня, а двое его коллег ответили: «Все нормально. Он жив».
…Когда Степу вынесли, он был в сознании, что-то бессвязное говорил. Может, потом потерял сознание? Его загрузили в машину. Мы все ему кричали: «Степа, держись! Мы тебя любим! Пожалуйста, живи!»
Один милиционер подошел ко мне и спросил, что произошло. Я рассказала и спросила, почему так поступают с нашими людьми. Он сказал: «Все будет хорошо». И среди них есть тоже люди. Не знаю, может ли от этого стать легче.
…Среди тех, кто присутствовал в зале, была психолог. Она села перед отцом Степана на корточки, стала постукивать по его коленям ладошками. Я так понимаю, это успокаивающая техника. И она с ним все время разговаривала…
После суда Алеся получила от Степана письмо и открытку, отправленные еще до начала процесса.
— Это удивительно, потому что раньше на 5-7 своих писем я получала один его ответ.
Я не писала ему, что там была, чтобы он не переживал, сколько людей видели то, что произошло.
Написала: что бы они сейчас ни сделали, и что бы ему ни предъявили, и сколько бы дел ни завели, это не стоит его жизни. Он прекрасный человек и один из самых лучших, что мне встречались. И он обязательно должен жить.
Степан любит парк Победы, а я через него часто иду пешком домой. Недавно решила сделать ему сюрприз: отправила фотографии деревьев. Получив снимки, Степан написал: не шли мне, пожалуйста, деревья, я их знаю до каждой веточки, я там часто гулял, мне больно, но я все равно на них смотрю.
Как я понимаю, Степан в последнее время был в депрессивном состоянии. Это было видно по всем письмам, которые приходили от него, в том числе и другим людям. Не знаю, как он находил силы писать вообще, находясь в «пресс-хате».
Алеся говорит, что будет писать Степану каждый день. Еще она отправляет ему посылки — старается что-то необычное, чтобы порадовать его чем-то вкусным. Например, трюфели или орешки со сгущенкой ручной работы.
«Твои посылки самые вкусные. Даже вкуснее, чем от отца. А он большой гурман и спец по закупкам деликатесов», — писал ей Степан.
— Стёпа — один из самых глубоких, тонких и мужественных людей, что мне встречались. И я очень надеюсь, что он справится, а вместе с ним и все мы, — говорит Алеся.
С ее согласия публикуем фрагменты из писем Степана Латыпова:
«Письмо написано от руки, передавая старание, стремление донести заботу. В СИЗО печатные буквы быстро ассоциируются с постановлениями, экспертизами, рапортами.
Написано каллиграфическим почерком, облегчая чтение и делая его легким и непринужденным, как личная беседа. Написано на красивом бланке, вложены конверты первого класса — тюремное сокровище.
Это идеальное письмо заключенному, даже если его не читать и не пропустить через сердце всё тепло, любовь и заботу, которыми напитано каждое слово, каждая запятая и точка.
Даже просто держать его в руках уже доставляет эстетическое удовольствие, а перечитывать — эмоциональный подъем. Лишь печалит мысль о том, как много умных, интеллигентных, светлых людей знает, как правильно писать письма в СИЗО и собирать передачи.
…Признаюсь, мне очень страшно, меня пугают страдания родных и близких и то, что я не могу им помочь и поддержать».
«...Ещё ты можешь найти на youtube
Ведь политики приходят и уходят, а парки и бульвары остаются, и деревья продолжают слушать детский смех, клятвы влюблённых, тревожные окрики матерей и добродушное бурчание бабушек. Деревья — это вечное, они старше городов и тюрем, и мы никогда не сможем без деревьев, а без тюрем — легко».
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Девушка, которая была в суде по «делу Латыпова»: «Что делали судья и прокурор, не знаю, — все смотрели на Степу»
Читательница «Салідарнасці», которая пришла на суд над политзаключенным, чтобы поддержать его, рассказывает об увиденном и о письмах Степана.
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