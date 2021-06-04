Поставщик хлоркалия в Новую Зеландию отказался от продукции «Беларуськалия»

Компания Ravensdown, которая обеспечивает половину потребности Новой Зеландии в минеральных удобрениях, отказалась от белорусского хлоркалия в пользу канадской продукции, сообщает новозеландская медиакомпания Stuff.





Менеджер по коммуникациям Ravensdown Гарет Ричардс заявил, что Беларусь является одним из крупнейших производителей минеральных удобрений в мире, однако компания видит рост напряженности в этой стране.

«Мы по-прежнему с осторожностью относимся к событиям и, среди прочего, занимаемся управлением рисками. Это побудило нас обеспечить доставку (удобрений. — БелаПАН.) из Канады в прошлом году», — сказал Ричардс.

В прошлом году часть работников «Беларуськалия» выразили недоверие официальным результатам президентских выборов и организовали забастовочное движение. По данным стачечного комитета, их активность привела к тому, что работников, присоединившихся к протестному движению, стали увольнять. Норвежская компания Yara, один из крупнейших покупателей белорусских калийных удобрений, выразила обеспокоенность положением на «Беларуськалии».

Представители стачечного движения в этом году неоднократно призывали Yara прекратить сотрудничество с «Беларуськалием», однако никаких публичных заявлений о прекращении сотрудничества со стороны норвежской компании не последовало.

Между тем в Беларуси в этом году было ужесточено трудовое законодательство в части организации и проведения забастовок. Так, 30 июня вступает в силу закон «Об изменении законов по вопросам трудовых отношений». В соответствии с ним Трудовой кодекс дополняется новыми основаниями увольнения по инициативе нанимателя. В частности наниматель получит право увольнять работников за «отсутствие на работе в связи с отбыванием административного взыскания в виде административного ареста, препятствующего исполнению трудовых обязанностей».

Помимо этого, могут быть уволены лица за «принуждение работников к участию в забастовке, создание другим работникам препятствий для выполнения их трудовых обязанностей, призыв работников к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин».

Кроме того, увольнение грозит за «участие работника в незаконной забастовке, а также при иных формах отказа работника от выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) без уважительных причин».

Наряду с этим, сообщило Минтруда в официальном комментарии к принятому закону, Трудовой кодекс дополняется нормой, «согласно которой при проведении забастовок запрещается выдвижение политических требований».

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