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Суд признал экстремистскими два новых канала

04.06.2021 15:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Телеграм-каналы «Стачком ОАО „Беларуськалий“» и «Солигорск 97%» признаны экстремистскими. Такое решение вынес суд Солигорского района 3 июня, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

— На указанных ресурсах публиковалась информация, направленная на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране, призывы к нанесению вреда нацбезопасности, сопротивлению правоохранителям, выражающие неприязнь к представителям госорганов и разжигающие социальную вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам, — отмечается в сообщении МВД.

За публикацию информации из этих каналов, включая репоcт, предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.

 
 
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Телеграм-каналы «Стачком ОАО „Беларуськалий“» и «Солигорск 97%» признаны экстремистскими. Такое решение вынес суд Солигорского района 3 июня, передает...
 
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