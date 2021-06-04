Суд признал экстремистскими два новых канала

Источник материала: Onliner

Телеграм-каналы «Стачком ОАО „Беларуськалий“» и «Солигорск 97%» признаны экстремистскими. Такое решение вынес суд Солигорского района 3 июня, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

— На указанных ресурсах публиковалась информация, направленная на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране, призывы к нанесению вреда нацбезопасности, сопротивлению правоохранителям, выражающие неприязнь к представителям госорганов и разжигающие социальную вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам, — отмечается в сообщении МВД.

За публикацию информации из этих каналов, включая репоcт, предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.