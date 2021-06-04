Блогер сравнил производительность iMac на M1 с iMac на Intel Core i9. Получилось неоднозначно

Источник материала: Onliner

Блогер решил сравнить производительность компьютера iMac на фирменном чипе Apple M1 с кастомным iMac предыдущего поколения с топовым процессором Intel Core i9. Почему кастомным? Потому что в такой конфигурации iMac не продавался — в них устанавливали Core i3, который в подметки не годится M1. Однако конструкция компьютера позволяет при наличии некоторых умений заменить процессор и увеличить объем оперативной памяти.

8-ядерный iMac на M1 набрал в тесте Geekbench 1700 и 7400 баллов при задействованном одном и нескольких ядрах соответственно. Прошлогодний 21,5-дюймовый iMac 4K с 8 ГБ оперативной памяти и графикой Radeon Pro 555X набирает 950 и 3300 баллов соответственно.

Блогер Люк Миани проапгрейдил систему, заменив процессор на Core i9, а также добавил оперативной памяти, доведя ее объем до 32 ГБ. Модифицировать iMac M1 так нельзя в принципе: все компоненты уложены в один чип.

Кастомный Intel iMac проиграл M1 в тестах Geekbench 5, однако опередил в Cinebench R23, ориентированный на графику. В Blender оригинальный компьютер рендерил сцену около семи минут, кастомный — три минуты. Правда, Blender не оптимизирован под работу на ARM-системах, выход новой версии приложения может изменить ситуацию.

В целом iMac на Intel Core i9 оказался не слишком уж производительнее «оригинального» конкурента. В то же время для владельцев прошлых iMac возможность замены процессора и увеличение объема оперативки может оказаться более выгодным делом, нежели покупка нового iMac на M1.