ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Блогер сравнил производительность iMac на M1 с iMac на Intel Core i9. Получилось неоднозначно

04.06.2021 15:05 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Блогер решил сравнить производительность компьютера iMac на фирменном чипе Apple M1 с кастомным iMac предыдущего поколения с топовым процессором Intel Core i9. Почему кастомным? Потому что в такой конфигурации iMac не продавался — в них устанавливали Core i3, который в подметки не годится M1. Однако конструкция компьютера позволяет при наличии некоторых умений заменить процессор и увеличить объем оперативной памяти.

8-ядерный iMac на M1 набрал в тесте Geekbench 1700 и 7400 баллов при задействованном одном и нескольких ядрах соответственно. Прошлогодний 21,5-дюймовый iMac 4K с 8 ГБ оперативной памяти и графикой Radeon Pro 555X набирает 950 и 3300 баллов соответственно.

Блогер Люк Миани проапгрейдил систему, заменив процессор на Core i9, а также добавил оперативной памяти, доведя ее объем до 32 ГБ. Модифицировать iMac M1 так нельзя в принципе: все компоненты уложены в один чип.

Кастомный Intel iMac проиграл M1 в тестах Geekbench 5, однако опередил в Cinebench R23, ориентированный на графику. В Blender оригинальный компьютер рендерил сцену около семи минут, кастомный — три минуты. Правда, Blender не оптимизирован под работу на ARM-системах, выход новой версии приложения может изменить ситуацию.

В целом iMac на Intel Core i9 оказался не слишком уж производительнее «оригинального» конкурента. В то же время для владельцев прошлых iMac возможность замены процессора и увеличение объема оперативки может оказаться более выгодным делом, нежели покупка нового iMac на M1.

Покрываем интернетом все уголки квартиры и дачного участка — усилители Wi-Fi в Каталоге


Усилитель Wi-Fi Xiaomi Wi-Fi Range Extender Pro (международная версия)
54 отзыва
802.11n, 2.4 ГГц, до 300 Mbps
31,95 р.
35 предложений
Усилитель Wi-Fi TP-Link AC750 RE200
30 отзывов
802.11ac, 2.4 ГГц/5 ГГц, до 750 Mbps, 1x100Mbit LAN
67,22 р.
19 предложений
Усилитель Wi-Fi TP-Link RE220
1 отзыв
802.11ac, 2.4 ГГц/5 ГГц, до 433 Mbps, 1x100Mbit LAN
59,90 р.
27 предложений
Сравнить эти товары →
Еще больше усилителей Wi-Fi в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Блогер решил сравнить производительность компьютера iMac на фирменном чипе Apple M1 с кастомным iMac предыдущего поколения с топовым процессором Intel Core i9. Почему...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь – фігура ў шахматах Байдэна з Пуціным. Ці чакаць вялікай здзелкі?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by