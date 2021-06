Кіраўнік МЗС Вялікай Брытаніі заклікаў прыцягнуць да адказнасці тых, хто здымаў інтэрв’ю Пратасевіча

Источник материала: Белсат

Міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Дамінік Рааб пракаментаваў у Twitter інтэрв’ю блогера Рамана Пратасевіча, паказанае ўвечары 3 чэрвеня на дзяржаўным тэлебачанні Беларусі.

Mr Protasevich's disturbing interview last night was clearly under duress & in detention.

The persecution of those defending human rights and media freedom in Belarus must stop. Those involved in the filming, coercion and direction of the interview must be held accountable