ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Троицкий: Такого огромного количества вдохновенных песен протеста в истории мировой культуры не было

04.06.2021 15:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Беларусы поставили мировой рекорд по количеству и разнообразию протестных песен - уникальный случай в мировой культуре, считает известный российский музыкальный критик Артемий Троицкий

Троицкий: Такого огромного количества вдохновенных песен протеста в истории мировой культуры не было
Белорусы «поставили мировой рекорд» по количеству и стилистическому разнообразию написанных, исполненных и записанных песен протестного содержания. 

Такое мнение высказал журналист, известный российский музыкальный критик Артемий Троицкий 3 июня во время онлайн-встречи, организованной белорусским «Пресс-клубом».

«В белорусской музыке произошли очень яркие, я бы сказал, совершенно уникальные процессы», — считает Троицкий.

По его словам, во второй половине 2020 года белорусские исполнители и публика активно присылали ему протестные песни — всего около 200. 

«Меня удивило, во-первых, количество политических песен, песен за свободу, песен против режима Лукашенко и так далее. Я такого вообще в истории музыки не знаю. Принято говорить о протестном роке 1980-х годов, но у нас таких песен было, может быть, десятка два, не больше», — отметил критик.

«Я могу сказать, что ни в Америке в 1960-е годы, ни в Британии в 1970-е годы, во времена расцвета сначала хипповой, а потом панковской рок-революции тоже не было такого огромного количества вдохновенных песен протеста», — сказал Троицкий. По его мнению, это уникальный случай в истории мировой культуры.

Он также отметил стилистическое разнообразие произведений протестного характера белорусских авторов и исполнителей. 

«Если говорить о России, то, в общем-то, у нас практически весь социально-политический протестный репертуар сводится к двум направлениям: или это рок, или это рэп. Все остальное у нас абсолютно деполитизировано», — подчеркнул Троицкий.

В Беларуси же, по его словам, были представлены почти все жанры: рок, хип-хоп, электронная музыка, оперное пение, произведения выпускали фольклорные исполнители и барды.

«И что меня больше всего удивило и, можно сказать, тронуло: там была попса, которая в России считается символом лояльности к властям, продажности, беспринципности, — такие эстрадные мелодичные песенки, которым, казалось бы, самое место на «Голубом огоньке» телевидения», — отметил критик.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусы поставили мировой рекорд по количеству и разнообразию протестных песен - уникальный случай в мировой культуре, считает известный российский музыкальный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Даты проведения ЦТ уточнили в Минобре – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by