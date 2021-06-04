Это рай: Галкин показал самое сказочное место в деревне Грязь

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский шоумен Максим Галкин показал фанатам самое райское место в деревне Грязь: возле замка ведущего и его жены Аллы Пугачевой расцвел сказочный сад.

Галкин - увлеченный садовод-любитель, который любит делится с фолловерами фотографиями и видеороликами из своего огромного сада. С приходом лета участок звездной семьи резко преобразился и начал цвести буйным цветом. Об этом шоумен поспешил рассказать в своем Instagram.

Галкин опубликовал новую запись, в которой показал свой сказочный сад и заслужил наивысшую оценку от других ценителей природы.

Цветущее великолепие, яркие краски и пышные цветы привели поклонников в восторг - в сети не поскупились на комплименты для ведущего.

"Райский сад"; "Какое буйство красок!"; "Просто восторг, невероятная красота"; "Ваш сад - самое сказочное место"; "Это рай?"; - прокомментировали подписчики.

Напомним, что до этого Галкин провел виртуальную экскурсию по замку в Грязи.

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