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Это рай: Галкин показал самое сказочное место в деревне Грязь
04.06.2021 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российский шоумен Максим Галкин показал фанатам самое райское место в деревне Грязь: возле замка ведущего и его жены Аллы Пугачевой расцвел сказочный сад.
Галкин - увлеченный садовод-любитель, который любит делится с фолловерами фотографиями и видеороликами из своего огромного сада. С приходом лета участок звездной семьи резко преобразился и начал цвести буйным цветом. Об этом шоумен поспешил рассказать в своем Instagram.
Галкин опубликовал новую запись, в которой показал свой сказочный сад и заслужил наивысшую оценку от других ценителей природы.
Цветущее великолепие, яркие краски и пышные цветы привели поклонников в восторг - в сети не поскупились на комплименты для ведущего.
"Райский сад"; "Какое буйство красок!"; "Просто восторг, невероятная красота"; "Ваш сад - самое сказочное место"; "Это рай?"; - прокомментировали подписчики.
Напомним, что до этого Галкин провел
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Участок вокруг семейного замка шоумена и примадонны цветет так ярко и буйно, что вызывает зависть у всех садоводов-любителей.
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