ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Это рай: Галкин показал самое сказочное место в деревне Грязь

04.06.2021 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский шоумен Максим Галкин показал фанатам самое райское место в деревне Грязь: возле замка ведущего и его жены Аллы Пугачевой расцвел сказочный сад.

Галкин - увлеченный садовод-любитель, который любит делится с фолловерами фотографиями и видеороликами из своего огромного сада. С приходом лета участок звездной семьи резко преобразился и начал цвести буйным цветом. Об этом шоумен поспешил рассказать в своем Instagram.

Галкин опубликовал новую запись, в которой показал свой сказочный сад и заслужил наивысшую оценку от других ценителей природы.

Цветущее великолепие, яркие краски и пышные цветы привели поклонников в восторг - в сети не поскупились на комплименты для ведущего.

"Райский сад"; "Какое буйство красок!"; "Просто восторг, невероятная красота"; "Ваш сад - самое сказочное место"; "Это рай?"; - прокомментировали подписчики.

Напомним, что до этого Галкин провел виртуальную экскурсию по замку в Грязи.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участок вокруг семейного замка шоумена и примадонны цветет так ярко и буйно, что вызывает зависть у всех садоводов-любителей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Суд признал экстремистскими два новых канала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by