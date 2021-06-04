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Даты проведения ЦТ уточнили в Минобре – видео

04.06.2021 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июня ― Sputnik. В регионах в 2021 году не будет открыта подготовка по 150 рабочим специальностям, заявил в мультимедийном пресс-центре Sputnik начальник главного управления профессионального образования Минобразования Беларуси Сергей Касперович.

Вместе с тем в высшие учебные заведения предлагают абитуриентам сразу 15 новых специальностей. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Абсолютно новых для страны в этом году четыре: в БНТУ – это "промышленный дизайн (транспортных средств)", в БГУ – "регионоведение" – одна специальность, вторая – "экономическая безопасность", в Белорусской государственной академии авиации – "летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации", – рассказал Касперович.

В Минобре не исключают, что специальность пилота будет востребована как у белорусов, так и иностранных студентов. Ожидается, что конкурс составит несколько десятков человек на место. Чтобы поступить, абитуриентам дополнительно придется пройти медицинскую комиссию, а также сдать централизованное тестирование. Спикер уточнил и сроки проведения ЦТ.

"16 июня – первое централизованное тестирование по белорусскому языку. Затем с шагом через один день 18 и 19 июня – по русскому языку два дня, затем 21-го – обществоведение, 23-го и 24-го июня – математика", – рассказал Касперович.

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Теги: Минск
 
 
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Какие новые специальности открылись в белорусских вузах в этом году, рассказали в Министерстве образования.
 
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