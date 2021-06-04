Активисту из Могилева Валодару Цурпанову заменили «химию» на колонию

Правозащитника и одного из лидеров прошлогодних протестов в Могилеве Володара Цурпанова, которого правозащитники признали политзаключенным, признали виновным.





Приговор суда: два года колонии общего режима (столько просило обвинение). Активист намерен его обжаловать.

Основанием для уголовного преследования ранее осужденного на три года «химии» Цурпанова стали дисциплинарные взыскания за нарушение внутреннего распорядка.

Процесс проходил в суде Круглянского района под председательством судьи Дмитрия Сосновского. Государственное обвинение представлял прокурор района Михаил Андросенко.

В последнем слове Володар Цурпанов заявил, что его незаконно и несправедливо взяли под стражу. Он назвал инкриминируемую ему статью (ст. 415 УК) «рудиментом ГУЛАГовской системы наказания», которая должна быть отменена.

По его мнению, заключение является местью за то, что он добился встречи с руководителями города и области, на которой озвучил требования протестующих. Упомянул, что «край находится в процессе ненасильственной революции», цель которой заключается в выстраивании белорусского государства и это, настаивал он, обусловило его заключение.

За поддержку в неволе Цурпанов поблагодарил жену, родственников, коллег-правозащитников, а также друзей и многочисленных общин, тех, кто присылал ему письма.

На самом процессе подсудимый вины не признал и настаивал, что «следствия по его делу не было». Дело Цурпанов назвал сфабрикованным и просил суд прекратить уголовное преследование из-за отсутствия состава преступления.

Володар Цурпанов отбывал наказание на «химии» за оскорбление двух могилевских судей Виктории Поляковой и Ольги Кравченко в Круглянском исправительном учреждении №46. В ней активист пробыл с 5 февраля по 10 марта 2021 года. За это время на него наложили три взыскания и поставили на профилактический учет, как склонного к экстремистской и иной деструктивной деятельности.

Согласно обвинению дисциплинарные взыскания на Цурпанова налагались за то, что он в неразрешенное время лежал и сидел на кровати, его спальное место не было застелено должным образом, а на нем и на тумбочке лежали личные вещи.

Осужденный отказался трудоустраиваться на определенное администрацией спецкомендатуры предприятие (по закону осужденный обязан работать там, куда его направляют).

Основаниями для постановки на профилактический учет, как говорил один из сотрудников спецкомендатуры, стал отказ осужденного подписать добровольное обязательство о правопослушном поведении и нежелание участвовать в кружках самодеятельности. Он напомнил, что Цурпанов не признал вины за совершенное им в Могилеве преступление.

Сотрудники спецкомендатуры на суде говорили, что Цурпанов требовал, чтобы с ним говорили по-белорусски и оформляли документы на белорусском языке. Этого они сделать не могли, так как делопроизводство у них русскоязычное. Они признавались, что с таким осужденным, как Цурпанов, столкнулись впервые.

По словам Цурпанова руководству спецкомендатуры он предлагал устроить курсы белорусского языка. Отказ говорить с ним по-белорусски считал дискриминацией и нарушением конституционных прав.

На суде он просил, чтобы с ним тоже говорили по-белорусски, но прокурор и судья не удовлетворили ходатайство, объяснив отказ тем, что в Беларуси два государственных языка.

Володар Цурпанов активист оппозиции с конца 1980-х годов. Руководил областной организацией Партии БНФ. В 1997-м голодал 10 дней в изоляторе. В августе 2020-го добился встречи протестующих с руководителями городской и областной исполнительной власти Могилева. 1 сентября 2020-го пришел на торжественную линейку в 43-ю Могилевскую школу и призвал педагогов, работавших в участковых комиссиях, покаяться за фальсификацию выборов. Его задержали и осудили на 20 суток административного ареста. Всего за четыре месяца протестов провел в неволе 43 дня. 10 дней держал сухую голодовку, протестуя против незаконного заключения. Был госпитализирован. До заключения работал монтажником в частной организации.