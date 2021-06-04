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Тихановская: «интервью» Романа Протасевича было записано под пытками

04.06.2021 15:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Бывший кандидат в президенты, которую многие в Беларуси и за пределами республики считают победительницей выборов-2020, Светлана Тихановская полагает, что Роман Протасевич дал интервью ОНТ не по своей воле.

Тихановская: «интервью» Романа Протасевича было записано под пытками

Более того, один из лидеров оппозиции не сомневается, что «интервью» было записано под пытками: «С помощью насилия людей можно заставить говорить что угодно».

Она отметила, пишет DW, что в последнее время появилось много видеороликов, в которых оппоненты режима Лукашенко обвиняют самих себя и раскаиваются в своих поступках.

Тихановская убеждена, что все эти записи делались с применением насилия и поэтому звучащие в них высказывания не имеют никакого значения, так как «задача политзаключенного — выжить».

На встрече с президентом Польши Анджеем Дудой политик отметила недопустимость торговли политзаключенными: «Все невинные люди должны выйти на свободу. Это не может быть предметом торга. Мы видели, в каком состоянии Роман – он заложник режима — и мы должны сделать всё, чтобы освободить Рому и тысячи людей, которые находятся в таких же бесчеловечных условиях».

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Бывший кандидат в президенты, которую многие в Беларуси и за пределами республики считают победительницей выборов-2020, Светлана Тихановская полагает, что Роман...
 
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