Тихановская: «интервью» Романа Протасевича было записано под пытками

Бывший кандидат в президенты, которую многие в Беларуси и за пределами республики считают победительницей выборов-2020, Светлана Тихановская полагает, что Роман Протасевич дал интервью ОНТ не по своей воле.





Более того, один из лидеров оппозиции не сомневается, что «интервью» было записано под пытками: «С помощью насилия людей можно заставить говорить что угодно».

Она отметила, пишет DW , что в последнее время появилось много видеороликов, в которых оппоненты режима Лукашенко обвиняют самих себя и раскаиваются в своих поступках.

Тихановская убеждена, что все эти записи делались с применением насилия и поэтому звучащие в них высказывания не имеют никакого значения, так как «задача политзаключенного — выжить».

На встрече с президентом Польши Анджеем Дудой политик отметила недопустимость торговли политзаключенными: «Все невинные люди должны выйти на свободу. Это не может быть предметом торга. Мы видели, в каком состоянии Роман – он заложник режима — и мы должны сделать всё, чтобы освободить Рому и тысячи людей, которые находятся в таких же бесчеловечных условиях».

Читайте также: