На стоянке были замечены два редких ретромобиля. Одному из них 90 лет

Источник материала: Onliner На таможне в Бресте на днях обнаружили интересные и весьма редкие автомобили. Один из них помоложе — 50-летний MG. А другой даже на вид кажется «прадедушкой». Немногие автолюбители знают, что это за марка и в каких годах по улицам ездили такие «аппараты». Помочь разобраться согласился блогер Никита Казак, он же nik_thunderbird.

Первый на снимках — миниатюрный английский родстер MG Midget 1974 года выпуска. Производитель позиционировал Midget как самый маленький настоящий спортивный автомобиль. Владельцы говорили, что ощущения от вождения британца очень «картинговые». В первую очередь этому способствует вес — всего около 740 кг. В данном случае перед нами третье поколение модели, производившееся с 1969 по 1974 год. Таких было собрано 77 831 экземпляр. Под капотом устанавливали мотор объемом 1,3 литра. В середине 1971 года даже пришлось уменьшать мощность мотора с 67 до 55 л. с., чтобы Midget не был быстрее, чем более дорогая модель MG MGB. Большие бампера с резиновыми «клыками» и три дворника лобового стекла выдают в нем версию для американского рынка.











А «прадедушкой» мы назвали Nash Sedan 1930 года. Nash — это американская автомобильная компания, существовавшая с 1916 по 1954 год. На их счету, несмотря на относительно недолгую историю, довольно много полезных изобретений. Они первыми в 1938 году сделали отопитель салона в одной системе с радиатором двигателя, первыми начали оснащать свои автомобили ремнями безопасности (1950 год) и первыми в 1953 году установили в автомобиль кондиционер. Данный экземпляр приехал из Америки, где очень долгое время стоял в фермерском сарае. В сети нашли фотографии этого автомобиля на родине.









Продавцы утверждают, что мотор прокручивается вручную и они не хотели его запускать, пока машина не попадет в новые заботливые руки. Обращает на себя внимание конструкция заднепетельных задних дверей, открывающихся против хода. Раньше это было массовым явлением, а на сегодняшний день такая конструкция осталась, наверное, только у Rolls-Royse.









