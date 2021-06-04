Суды и убытки на $60 000. Бар «Алкоголи», полгода боровшийся за жизнь, закрылся

Источник материала: Onliner

Еще один бизнес пошел ко дну. Бар «Алкоголи», о злоключениях которого мы писали несколько раз, не смог выплыть из шторма проверок, предписаний и судов. Началось с того, что осенью в модное заведение стали одна за одной приходить «комиссии». И не для того, чтобы отдохнуть после рабочего дня. Как известно, контролеры у нас внимательные, поэтому СЭС и МЧС вынесли свои вердикты.





За грязный пол, подключенный через удлинитель холодильник, несоставленный график очистки вентиляции и незнание бармена, какой именно тип огнетушителя установлен в помещении, последовали немалые штрафы. Впрочем, денежный вопрос собственники решили (в судах «сбили» суммы штрафов с 200 базовых до нуля). Фатальным же стало письмо от МЧС в адрес арендодателя («Минской спадчины») с рекомендацией расторгнуть договор с «Алкоголи». «Спадчина» почему-то прислушалась к рекомендациям, закрутилась история с выселением.

Владельцы пытались оспорить это решение в суде, но безрезультатно — несколько заседаний привели к одному итогу: собирайте вещи.

— 31 мая был наш последний рабочий день, — рассказывает совладелец бара Герман Голуб. — Попрощаться с нами и с баром, который просуществовал полтора года, пришло очень много людей.











После этой вечеринки начали вывозить из бара все имущество. Да, решение о расторжении договора аренды мы обжаловали в апелляционном порядке, так что формально «приказ о выселении» еще не вступил в силу, но мы не сомневаемся, что так оно и будет.

Минчанин уточняет, что финальное заседание состоится 10 июня. В то, что «стрелочка повернется» в другую сторону, Герман не верит.

— Самое поразительное, что по новому КОАП нарушения, которые у нас осенью нашло МЧС, даже под штраф не подпадают. А нас за них, по сути, выселяют.

Более того, нам предстоит еще один суд: когда мы отбили все штрафы, доказав, что претензии несостоятельны, МЧС составило новый протокол с другими нарушениями на базе старого визита. На этот раз на 50 базовых штрафа. В общем, будем доказывать, что инспекторы не имели права его выписывать и что мы ничего не должны, — уточняет совладелец заведения.













С закрытием «Алкоголи» восемь человек — бармены и директор — потеряли работу. Благодаря тому, что владельцы бара поддерживают хорошие отношения с коллегами по бизнесу, им удалось почти всех своих сотрудников устроить на новые места. Хотя минчане и признаются, что это было непросто, особенно с учетом того, что многие заведения закрылись.

— Конечно, мы попытается выкупить это же помещение на аукционе, — признается Герман. — Оно дорого нам как память. И если это вдруг случится, мы сможем быстро развернуть свой бар. Но если не получится, вряд ли еще раз ввяжемся в то, чтобы открывать бизнес: на сегодня наши убытки порядка $60 000 (это с учетом продажи всего оборудования и сумасшедшей поддержки гостей, которая появилась после выхода статей на Onliner, ранее мы думали, что будем обескровлены вообще на $80 000). Это очень большие деньги. Инвестировать, рисковать как-то больше не хочется.



