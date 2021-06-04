Разработчики блокчейн-смартфона представили сверхзащищенный мобильник

Источник материала: Onliner

Компания Sirin Labs, которая в прошлом наладила выпуск блокчейн-смартфона FINNEY, представила свою новую разработку: сверхзащищенный смартфон SIRIN V3. Он построен на базе Samsung Galaxy S21, поэтому оснащен аналогичным железом: 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, Snapdragon 888 или Exynos 2100 для США и других стран соответственно.

Компания указывает на ключевую особенность смартфона — программное решение Dual-Persona, предоставляющее два отдельных рабочих пространства. Система интегрирована с платформой мобильной безопасности Samsung Knox, предоставляется трехлетняя лицензия на пакет безопасности.

Платформа включает систему предотвращения вторжений (IPS) на основе поведения и машинного обучения для проактивной киберзащиты в режиме реального времени. В «персональном режиме» (Personal mode) может устанавливать приложения только из Google Play, а также обеспечивает защиту от вирусов. Режим «рабочего пространства» (Work Space mode) запрещает установку сторонних приложений, но имеет свои предварительно установленные программы. Кроме того, в этом режиме заблокирована возможность делать снимки экрана, записывать аудио, копировать данные.

Как утверждают разработчики, платформа постоянно проверяет целостность устройства с помощью цепочки проверок безопасности, причем как само оборудование (микросхемы смартфона), так и операционную систему, и обнаруживает любое вмешательство как через сеть, так и через физическое подключение к вашему гаджету.

«Личное пространство» в телефоне полностью отделено от «Рабочего пространства». В смартфоне, по сути, используются те же технологии, которые применяются военными, спецслужбами и правительственными организациями. В телефоне предустановлено приложение для анонимных зашифрованных вызовов военного уровня (сквозное).



