Vulitsa Ezha, «Круэлла» и дикая поездка в Дубай. Куда сходить в эти выходные?

Источник материала: Onliner Это афиша первых летних выходных. Рассказываем примерный план досуга: поесть, потанцевать, посмотреть на роскошные костюмы в панковском фильме от Disney (да, такие бывают), узнать, как доехать на «девятке» до Дубая, слепить чашку из глины. Порядок действий можете выбирать на свое усмотрение.

Перекусить и послушать музыку

В Минске на этих выходных начинается сезон городских фестивалей. 5 и 6 июня в Ботаническом саду пройдет традиционный пикник Vulitsa Ezha — первый из трех запланированных на лето. Как обычно, будет большой фуд-корт, где разместятся 50 точек со стритфудом на любой вкус, цвет и запах: бургеры, бейглы, ребрышки, плов, драники, домашние лимонады и еще более 100 блюд, напитков и десертов. Для вегетарианцев предполагается отдельная зона, где не будет ни грамма мяса.





Фуд-корт, конечно, главная достопримечательность фестиваля, но вообще Vulitsa Ezha давно уже вышла за пределы формата «прийти перекусить». Из других развлечений в этот раз обещают фермерский и дизайнерский маркеты, уличный кинотеатр, барную и бьюти-зону, лекторий и кулинарную школу.

Музыкальные хедлайнеры — российская нью-вейв-группа Pompeya, прошлогодние TikTok-звезды Intelligency, франкоязычные минчане Parade of Planets, мультижанровые ребята Groove Dealer и диджеи-резиденты Radio Plato.

Посмотреть кино

В кинотеатрах уже показывают «Круэллу» — новый фильм о модной злодейке из «101 далматинца», которую в русском переводе на старых видеокассетах называли Стервеллой. Приквел мультфильма с Эммой Стоун в главной роли расскажет, как она докатилась до такой жизни и почему так сильно ненавидит пятнистых собак.

Компания Disney в этот раз решила выключить ненавистный всеми конвейер ремейков и дать немного стиля: сюжет разворачивается в Лондоне 1970-х, главная героиня очевидно подражает панк-модельерше Вивьен Вествуд, повсюду фэшн-безумие и без конца играет британский рок. История для диснеевского семейного кино, в общем-то, довольно мрачная и жестокая, так что дети могут не понять.





Еще в кино идет фильм «Мейнстрим» — жесткая сатира на зумерский интернет от Джии Копполы (внучки Фрэнсиса Форда). По сюжету молодые контркультурщики создают YouTube-канал, чтобы высмеивать там хайповых инфлюенсеров, а в итоге сами этими же инфлюенсерами и становятся — причем еще более популярными и хайповыми. Критики разругали картину прошлой осенью на Венецианском фестивале, но если вы, например, люто ненавидите Моргенштерна и Даню Милохина, то велик шанс, что лента вам понравится.

Узнать, как доехать на «девятке» до Дубая

Помните, что такое внезапные поездки за границу дикарем или автостопом? Вот и мы не помним. В ближайшее время белорусам вряд ли светит дальнее путешествие на автомобиле, поэтому только и остается, что слушать и смотреть, как во всякие безумные трипы ездит кто-то другой. В субботу, 5 июня, в Lo-Fi Customs на Октябрьской пройдет показ фильма «Бауманцы. Жигули. Дубай» и тусовка с его главными героями.