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Тихановская считает "интервью" Протасевича результатом пыток

04.06.2021 15:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская убеждена, что "интервью" блогера Романа Протасевича, показанное государственным телеканалом ОНТ, было записано под пытками.

"С помощью насилия людей можно заставить говорить что угодно", - заявила она в пятницу, 4 июня, в Варшаве, передает Reuters.

По ее словам, в последнее время появилось много видеороликов, в которых белорусские оппозиционеры обвиняли самих себя и раскаивались в своих поступках. Тихановская убеждена, что все эти записи делались с применением насилия и поэтому звучащие в них высказывания не имеют никакого значения. "Задача политзаключенного - выжить", - подчеркнула она.

Тихановская призвала Евросоюз, Великобританию и США к совместным шагам, которые бы оказали давление на Лукашенко. Светлана Тихановская рассчитывает на то, что эта тема будет обсуждаться странами G7 в ходе встречи в английском Корнуолле 11-13 июня.

 
 
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Светлана Тихановская убеждена, что "интервью" блогера Романа Протасевича, показанное государственным телеканалом ОНТ, было записано под пытками.
 
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