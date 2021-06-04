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ЕС официально запретил «Белавиа» летать в Европу

04.06.2021 15:47 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Послы ЕС 4 июня приняли решение запретить посадку белорусских самолетов в аэропортах Евросоюза. Санкции в отношении монополиста авиаперевозок из Беларуси начнут работать уже с полуночи.

Отметим, что ранее лишь отдельные страны вводили ограничения в отношении белорусского авиаперевозчика.

Формально письменная процедура будет завершена во второй половине дня 4 июня. Запрет вступит в силу с полуночи. Об этом в Твиттере написал брюссельский корреспондент RFE/RL Рикард Йозвяк.

«Посланники ЕС дали зеленый свет запрету на посадку любых самолетов белорусских перевозчиков в аэропортах ЕС», — сообщил он.

23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. На борту оказался редактор признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Инцидент вызвал резкую реакцию в мире. ЕС и США потребовали немедленно освободить журналиста, назвав произошедшее шокирующим и вопиющим событием. 

 
Теги: Минск
 
 
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Послы ЕС 4 июня приняли решение запретить посадку белорусских самолетов в аэропортах Евросоюза. Санкции в отношении монополиста авиаперевозок из Беларуси начнут...
 
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