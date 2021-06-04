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ЕС официально запретил «Белавиа» летать в Европу
Источник материала: БДГ
Послы ЕС 4 июня приняли решение запретить посадку белорусских самолетов в аэропортах Евросоюза. Санкции в отношении монополиста авиаперевозок из Беларуси начнут работать уже с полуночи.
Отметим, что ранее лишь отдельные страны вводили ограничения в отношении белорусского авиаперевозчика.
Формально письменная процедура будет завершена во второй половине дня 4 июня. Запрет вступит в силу с полуночи. Об этом в
«Посланники ЕС дали зеленый свет запрету на посадку любых самолетов белорусских перевозчиков в аэропортах ЕС», — сообщил он.
23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. На борту оказался редактор признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич, он
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Послы ЕС 4 июня приняли решение запретить посадку белорусских самолетов в аэропортах Евросоюза. Санкции в отношении монополиста авиаперевозок из Беларуси начнут...
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