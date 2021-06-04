ЕС официально запретил «Белавиа» летать в Европу

Послы ЕС 4 июня приняли решение запретить посадку белорусских самолетов в аэропортах Евросоюза. Санкции в отношении монополиста авиаперевозок из Беларуси начнут работать уже с полуночи.

Отметим, что ранее лишь отдельные страны вводили ограничения в отношении белорусского авиаперевозчика.

Формально письменная процедура будет завершена во второй половине дня 4 июня. Запрет вступит в силу с полуночи. Об этом в Твиттере написал брюссельский корреспондент RFE/RL Рикард Йозвяк.

«Посланники ЕС дали зеленый свет запрету на посадку любых самолетов белорусских перевозчиков в аэропортах ЕС», — сообщил он.