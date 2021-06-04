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А1 готовит большую программу для фестиваля Vulitsa Ezha

04.06.2021 15:47 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В выходные 5-6 июня большой городской пикник Vulitsa Ezha открывает новый сезон. В этом году фестиваль пройдет при поддержке компании А1, которая оборудует в Ботаническом саду три новые площадки – инклюзивную, музыкальную и для любителей кино.

А1 уже много лет применяет в своих проектах мировую стратегию Diversity & inclusion, которая позволяет собирать вместе разных людей независимо от любых их отличий. Как это может работать в повседневной жизни каждого человека, компания покажет гостям своей инклюзивной площадки.

В фестивальные выходные посетители смогут попробовать фирменные напитки из самой известной безбарьерной кофейни страны «Инклюзивный бариста». А 5 июня в 15.00 основатель и руководитель проекта Саша Авдевич проведет там мастер-класс по приготовлению кофе. В это же время 6 июня художник и иконописец Иван Петручик познакомит всех желающих с акварельной живописью.

И в субботу, и в воскресенье для гостей площадки будет работать Инклюзивный массаж-бар Zizz, куда можно зайти на экспресс-массаж спины, шеи, рук или головы, и собаки-терапевты, которые помогут зарядиться положительными эмоциями. Специально для детей на все выходные оборудуют отдельную зону с большой раскраской и трансляцией мультфильмов. В фотозоне с магнитными панелями в виде пузырей посетители смогут не только сделать эффектное селфи на память, но и прикрепить к фону эмодзи, чтобы передать на снимке свое настроение. А в зоне хенд-мэйда всех желающих обучат искусству оригами.

Кроме того, на музыкальной площадке от A1 Xplore Music от Deezer и бренда премиальной акустики Bang&Olufsen с 13.00 до 20.00 будут проводиться мастер-классы хореографов школы «Этаж Larry», конкурсы и диджейские сеты от Gleb Gurami.

Также на все выходные видеосервис VOKA откроет для гостей фестиваля кинотеатр под открытым небом с интерактивной программой для зрителей. 5 июня с 13.00 до 15.00 для детей запланирован просмотр короткометражных мультфильмов «Вспыш», «Щенячий патруль», «Губка Боб» с конкурсами в перерывах между показами, а 6 июня – «Сантьяго и его моря», «Это пони» и «Мой шумный дом». С 15.00 до 20.00 на площадке будут проходить сеансы и киноквизы для взрослой аудитории: «Вечер с Беверли Лафф Линн», «Одной волшебной ночью», «P.S. Я люблю тебя» в субботу и «Нежность», «Я, снова я и мама» и «Даласский клуб покупателей» в воскресенье.

 
 
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В выходные 5-6 июня большой городской пикник Vulitsa Ezha открывает новый сезон. В этом году фестиваль пройдет при поддержке компании А1, которая оборудует в Ботаническом...
 
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