ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Их методы очень напоминают 1937 год". Бывший подполковник милиции - о "признаниях" Протасевича

04.06.2021 15:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

"Признания" экс-главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, показанные в четверг в эфире белорусского госканала ОНТ, подверглись критике от его соратников и близких

"Их методы очень напоминают 1937 год". Бывший подполковник милиции - о "признаниях" Протасевича
Родители говорят, что сына держат в заложниках, в штабе Светланы Тихановской отмечают, что комментарии даны под давлением.

Бывший подполковник белорусской милиции Александр Азаров уверен, что к Протасевичу могли применяться методы и физического, и психического воздействия.

Кроме того, Азаров в эфире Настоящего Времени прокомментировал заявления белорусских властей о том, что якобы Протасевич принимал участие в боевых действиях на востоке Украины в составе батальона "Азов" (ранее первый руководитель "Азова" Александр Билецкий уже заявлял, что Протасевич приезжал в зону боевых действий как журналист, а не участник). 

По словам Азарова, у него еще со времен службы в белорусской милиции есть точная информация о том, что КГБ Беларуси уже допрашивал Протасевича по поводу его поездки и еще в 2015 году убедился, что речь шла только о репортерской работе.



- Какое у вас сложилось впечатление от интервью Романа Протасевича? Вы видите, что этот опрос или допрос сделан под давлением?

— Вообще когда я услышал о задержании Романа Протасевича, я уже сразу понял, что он будет давать признательные показания. Зная методы белорусских властей, КГБ, ГУБОПиК, трудно было отказаться от дачи показаний. Их методы очень сейчас напоминают 1937 год.

— Что это за методы?

— Сейчас, по подтвержденной стопроцентной информации, в здании ГУБОПиК сотрудники могут класть людей на пол, избивать резиновой дубинкой, стрелять из незаряженного пистолета в голову, от чего люди могут мочиться, и так далее. Они сейчас применяют все что угодно, сейчас нет никаких проблем. Главное, чтобы человек признался в том, что им нужно. 

А также применяются методы внутрикамерной разработки, то есть если человек не согласился сразу давать показания, он помещается в камеру, к нему подсаживаются определенные лица. Все знают такие "пресс-камеры", где люди, которые там находятся, – это внештатные сотрудники, которые работают на зарплату. Они человека унижают, избивают, "опускают", можно так сказать, после чего он уже готов сделать все, что хочешь, лишь бы его посадили в другое место.

— Комментаторы в интернете говорят о том, что пригрозили Роману Протасевичу тем, что выдадут боевикам в Луганск, если он не сделает признательные показания.

— Я в это не верю, это чистейшей воды блеф. Я сам возглавлял отдел с 2015 года, который занимался разработкой как раз этих боевиков, которые воевали в Украине как на стороне Украины, так и на стороне "ЛНР" и "ДНР". Такого быть не может. Но они оказывали психологическое давление. 

Роман действительно находился в зоне АТО, они показали его фотографию, якобы он принимал участие в боевых действиях и действительно воевал. И, возможно, они его этим запугали. Но у нас есть стопроцентная информация, которую я получил, когда работал тогда, что в августе 2015 года Роман Протасевич вызывался в четвертое Главное управление КГБ – в первый отдел второго управления, если конкретно, – и там проводился его опрос. 

Согласно этому опросу, КГБ пришло к выводу, что он был просто репортером в зоне боевых действий и никакого участия не принимал [в самих действиях].

— То есть в 2015 году к нему вопросов по Донбассу не было у белорусских силовиков?

— Не было. Его опросили, выпустили, составили справку, что он не причастен, и все. Поэтому это только угрозы.

— На кого направлены эти признательные показания? Многие допускают, что все эти слова сказаны под давлением. Кто в них может поверить?

— Что это под давлением – это сто процентов. Не только под давлением, но и под пытками, потому что видны следы телесных повреждений – на запястьях рук, лицо у него вообще неправильной формы. Я же его видел вживую, его с трудом можно узнать.

— Что значит "лицо неправильной формы"?

— Если с человеком общаешься вживую, и сейчас, смотря на камеру, видно, что с этим лицом что-то не то, на нем имеются какие-то выпуклости, которые могут быть от применения физического воздействия. Они, возможно, загримированы.

— Отец допускает, что к его сыну могли применить психотропные вещества. Что об этом скажете?

— Насчет психотропных не знаю. Когда я служил – такого не встречал. Я думаю, что [здесь] достаточное физическое воздействие, чем психотропы. Романа можно запугать, как я рассказывал, поработать с ним в камере, и он будет рассказывать что угодно. 

Прослушав его выступление, ничего такого сверхъестественного я не услышал. Он там в основном рассказывает про те слухи, о которых знает КГБ, МВД, просто он добавлял какие-то детали более подробные. Но это все в основном слухи. То есть он говорил то, что ему нужно было говорить, что от него требовали говорить.

— Объясните, для чего всем белорусам показывают это видео?

— Властям нужно запугать население, нужно подавить в корне протестное настроение, поэтому все это направлено именно на подавление протестного настроения. Они распространяют информацию, я знаю, в социальных сетях, что якобы выкачали всю информацию с телефона Романа, пишут: "Бегите, потому что мы к вам сейчас придем". 

Им нужно, чтобы либо все протестное население выехало, либо село в тюрьму, чтобы не было никаких протестов, чтобы показать тому же Путину при переговорах, что у нас все в порядке. России тоже очень важно, чтобы в Беларуси не происходили протесты. Зачем им такой край – брать под свою опеку [страну], где постоянно происходят волнения.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Признания" экс-главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, показанные в четверг в эфире белорусского госканала ОНТ, подверглись критике от его соратников и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прэзыдэнт Польшчы сустрэўся з вывезенымі зь Беларусі актывісткамі Саюзу палякаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by