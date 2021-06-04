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"Пописать музла, отвлечься от нашей суеты" Макс Корж обнаружился в Кабуле

04.06.2021 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный беларуский рэпер опубликовал фото из Кабула

Как он пишет в соцсетях, в Афганистане он собирается «пописать музла, отвлечься от нашей суеты, отдохнуть перед концертами».



Творчество Макса Коржа пользуется популярностью во многом благодаря слаженному фан-сообществу.

Сейчас, как сообщает источник, готовится к выходу документальный проект о биографии и творчестве певца, режиссером которого выступит британский постановщик. 

Нюансы проекта Макс пока держит в секрете, но уже заинтриговал своих фанатов этой новостью.
 
Теги: Новости
 
 
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Известный беларуский рэпер опубликовал фото из Кабула
 
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