"Пописать музла, отвлечься от нашей суеты" Макс Корж обнаружился в Кабуле

Как он пишет в соцсетях, в Афганистане он собирается «пописать музла, отвлечься от нашей суеты, отдохнуть перед концертами».













Творчество Макса Коржа пользуется популярностью во многом благодаря слаженному фан-сообществу.





Сейчас, как сообщает источник, готовится к выходу документальный проект о биографии и творчестве певца, режиссером которого выступит британский постановщик.



