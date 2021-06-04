Очень жестко: Дава прилюдно оскорбил Бузову

Источник материала: Sputnik Беларусь

Блогер Давид Манукян публично оскорбил свою бывшую девушку Ольгу Бузову: в сети обсуждают неуважительный жест звезды YouTube.

Бузова рассталась с бойфрендом еще в январе, но общественность не перестает обсуждать взаимоотношения бывших возлюбленных. И если раньше "поющая ведущая" обвиняла блогера в неверности и домашнем насилии, то теперь пришло время ему опуститься до оскорблений.

Дава, который всегда с уважением относился к экс-возлюбленной, решил высказаться о ее творчестве, и шокировал всех поклонников Бузовой.

Блогер оставил жесткий комментарий под публикацией рэп-исполнителя ST, который сфотографировался с Бузовой в студии.

"Так вот откуда эта клоака, откуда все это … вытекает. Респект", – едко отметил Дава.

Поклонники не ожидали, что Дава опустится до такого, но предположили, что блогер осмелел после того, как занял место Бузовой на "Доме-2" и нашел себе новую "невесту" .

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