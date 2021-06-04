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Очень жестко: Дава прилюдно оскорбил Бузову
04.06.2021 15:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Блогер Давид Манукян публично оскорбил свою бывшую девушку Ольгу Бузову: в сети обсуждают неуважительный жест звезды YouTube.
Бузова рассталась с бойфрендом еще в январе, но общественность не перестает обсуждать взаимоотношения бывших возлюбленных. И если раньше "поющая ведущая" обвиняла блогера в неверности и домашнем насилии, то теперь пришло время ему опуститься до оскорблений.
Дава, который всегда с уважением относился к экс-возлюбленной, решил высказаться о ее творчестве, и шокировал всех поклонников Бузовой.
Блогер оставил жесткий комментарий под публикацией рэп-исполнителя ST, который сфотографировался с Бузовой в студии.
"Так вот откуда эта клоака, откуда все это … вытекает. Респект", – едко отметил Дава.
Поклонники не ожидали, что Дава опустится до такого, но предположили, что блогер осмелел после того, как занял место Бузовой на "Доме-2" и
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Экс-бойфренд "поющей ведущей" написал некрасивый комментарий, адресованный бывшей возлюбленной, и возмутил поклонников.
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