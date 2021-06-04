|
«Не существует правил цивилизованного мира». Литва обвинила белорусские власти во вмешательстве в диппочту
04.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
И вызвала посла Беларуси в МИД.
На пограничном переходе Медининкай белорусские пограничники потребовали сорвать дипломатические пломбы и открыть автомобиль. Как сообщает
– Задержание перевозившего дипломатическую почту автомобиля у государственной границы грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Беларусь еще раз продемонстрировала, что для этого государства не существует правил цивилизованного мира. Это свирепствующая в центре Европы диктатура, – сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
В пятницу в МИД срочно вызван представитель белорусского посольства и ему вручена нота протеста. Согласно Венской конвенции, диппочта не может быть открыта или задержана, а дипкурьеру при исполнении обязанностей предоставляется охрана принимающей стороны. Он пользуется неприкосновенностью и не может быть задержан или содержаться под стражей ни под каким предлогом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Не существует правил цивилизованного мира». Литва обвинила белорусские власти во вмешательстве в диппочту
И вызвала посла Беларуси в МИД.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)