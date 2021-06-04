«Не существует правил цивилизованного мира». Литва обвинила белорусские власти во вмешательстве в диппочту

Источник материала: Салiдарнасць

И вызвала посла Беларуси в МИД.

На пограничном переходе Медининкай белорусские пограничники потребовали сорвать дипломатические пломбы и открыть автомобиль. Как сообщает Delfi со ссылкой на МИД, поскольку литовские дипломатические курьеры не согласились выполнить это требование, автомобиль был вынужден развернуться и вернуться на территорию Литвы.

– Задержание перевозившего дипломатическую почту автомобиля у государственной границы грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Беларусь еще раз продемонстрировала, что для этого государства не существует правил цивилизованного мира. Это свирепствующая в центре Европы диктатура, – сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

В пятницу в МИД срочно вызван представитель белорусского посольства и ему вручена нота протеста. Согласно Венской конвенции, диппочта не может быть открыта или задержана, а дипкурьеру при исполнении обязанностей предоставляется охрана принимающей стороны. Он пользуется неприкосновенностью и не может быть задержан или содержаться под стражей ни под каким предлогом.