ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Азаренко пробилась в 16 сильнейших теннисисток на «Роллан Гаррос»

04.06.2021 16:11 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Белоруска Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос», одолев Мэдисон Кис из США.

Азаренко пробилась в 16 сильнейших теннисисток на «Роллан Гаррос»
Фото: lequipe.fr

Игра закончилась победой Азаренко со счетом 6:2, 6:2.

Бывшая первая ракетка мира сейчас занимает 15-е место в мировом онлайн-рейтинге, Кис — 26-е. У Арина Соболенко четвертая строка, но она уступила россиянке Анастасии Павлюченковой (28).

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос», одолев Мэдисон Кис из США.
 
Новости дня
Новости разные
 
На стоянке были замечены два редких ретромобиля. Одному из них 90 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by