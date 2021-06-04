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Азаренко пробилась в 16 сильнейших теннисисток на «Роллан Гаррос»
Источник материала: Навiны
Белоруска Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос», одолев Мэдисон Кис из США.
Игра закончилась победой Азаренко со счетом 6:2, 6:2.
Бывшая первая ракетка мира сейчас занимает 15-е место в мировом онлайн-рейтинге, Кис — 26-е. У Арина Соболенко четвертая строка, но она
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Белоруска Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос», одолев Мэдисон Кис из США.
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