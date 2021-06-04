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Назван популярный продукт, который можно есть перед сном
Источник материала: ОНТ
Есть мнение, что перед сном есть вредно любую еду из-за того, что калорийная пища повышает выработку инсулина, который может нарушить обменные процессы. Однако если использовать в качестве вечернего перекуса творог, то это не приведет к нежелательным последствиям,
Специалисты в области исследований человеческого метаболизма Фрэнк Нутол и Мэри Гэнон рассказали, чем полезен творог и когда его лучше всего употреблять.
Чем полезен творог?
- обладает ценным составом и часто используется в диетическом и лечебном питании;
- в нем содержатся необходимые организму макро- и микроэлементы, аминокислоты, витамины PP, H, B2, B12;
- помогает забыть о бессоннице;
- восстанавливает обмен веществ;
- ускоряет набор мышечной массы;
- надолго дает ощущение сытости;
- восполняет дефицит кальция, делает крепкими кости и зубы;
- нормализует работу нервной системы.
Когда следует есть творог с осторожностью?
- если есть аллергические реакции и индивидуальная непереносимость;
- при болях в животе и вздутии.
Кому противопоказан творог?
Нельзя добавлять творог в меню при почечных патологиях, атеросклерозе.
Как правильно есть творог?
- вечерняя порция не должна превышать 100-200 г;
- не добавляйте сметану, варенье или сахар – они сведут на нет всю пользу и превратят легкий перекус в трудноперевариваемый ужин;
- можно насыпать в творог немного корицы или положить мед;
- если хотите похудеть, съедайте около 180 г творога жирностью 1,8-5% за два часа до сна;
- для набора мышечной массы ешьте творог за час до сна, жирность – не более 3%, вес порции – не более 100-200 г.
Фото: Pixabay.com
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Есть мнение, что перед сном есть вредно любую еду из-за того, что калорийная пища повышает выработку инсулина, который может нарушить обменные процессы. Однако если...
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