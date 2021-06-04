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Назван популярный продукт, который можно есть перед сном

04.06.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Назван популярный продукт, который можно есть перед сном

Есть мнение, что перед сном есть вредно любую еду из-за того, что калорийная пища повышает выработку инсулина, который может нарушить обменные процессы. Однако если использовать в качестве вечернего перекуса творог, то это не приведет к нежелательным последствиям, пишет РИА «Новости».

Специалисты в области исследований человеческого метаболизма Фрэнк Нутол и Мэри Гэнон рассказали, чем полезен творог и когда его лучше всего употреблять.

Чем полезен творог?

- обладает ценным составом и часто используется в диетическом и лечебном питании;

- в нем содержатся необходимые организму макро- и микроэлементы, аминокислоты, витамины PP, H, B2, B12;

- помогает забыть о бессоннице;

- восстанавливает обмен веществ;

- ускоряет набор мышечной массы;

- надолго дает ощущение сытости;

- восполняет дефицит кальция, делает крепкими кости и зубы;

- нормализует работу нервной системы.

Когда следует есть творог с осторожностью?

- если есть аллергические реакции и индивидуальная непереносимость;

- при болях в животе и вздутии.

Кому противопоказан творог?

Нельзя добавлять творог в меню при почечных патологиях, атеросклерозе.

Как правильно есть творог?

- вечерняя порция не должна превышать 100-200 г;

- не добавляйте сметану, варенье или сахар – они сведут на нет всю пользу и превратят легкий перекус в трудноперевариваемый ужин;

- можно насыпать в творог немного корицы или положить мед;

- если хотите похудеть, съедайте около 180 г творога жирностью 1,8-5% за два часа до сна;

- для набора мышечной массы ешьте творог за час до сна, жирность – не более 3%, вес порции – не более 100-200 г.

Фото: Pixabay.com

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Есть мнение, что перед сном есть вредно любую еду из-за того, что калорийная пища повышает выработку инсулина, который может нарушить обменные процессы. Однако если...
 
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