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На военных складах в Сербии прогремела серия взрывов

04.06.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На военных складах в Сербии прогремела серия взрывов

Серия взрывов прогремела на военных складах в городе Чачак в Сербии. Об этом со ссылкой на Министерство обороны Сербии сообщает ТАСС.

Первые взрывы раздались около половины второго ночи на складе с готовой продукцией предприятия «Слобода». После нескольких взрывов начался пожар. Вскоре на место происшествия прибыли пожарные, началась эвакуация рабочих с предприятия. Как отметили в ведомстве, также рассматривалась возможность эвакуации города, однако в итоге были эвакуированы только жители близлежащих домов.

При этом на самом предприятии рассказали, что взрывы произошли в той части фабрики, где не находились рабочие. В остальных частях предприятия находились около 60 рабочих – их удалось эвакуировать при помощи пожарных.

Размеры ущерба, который был нанесен предприятию, еще не оценен. В данный момент на месте происшествия работают следователи. Кроме того, следственная группа формируется и на самом предприятии – она займется выяснением причин взрывов.

Фото: Freepik

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Серия взрывов прогремела на военных складах в городе Чачак в Сербии. Об этом со ссылкой на Министерство обороны Сербии сообщает ТАСС. Первые взрывы раздались около...
 
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