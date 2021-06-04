На военных складах в Сербии прогремела серия взрывов

Источник материала: ОНТ

Серия взрывов прогремела на военных складах в городе Чачак в Сербии. Об этом со ссылкой на Министерство обороны Сербии сообщает ТАСС.

Первые взрывы раздались около половины второго ночи на складе с готовой продукцией предприятия «Слобода». После нескольких взрывов начался пожар. Вскоре на место происшествия прибыли пожарные, началась эвакуация рабочих с предприятия. Как отметили в ведомстве, также рассматривалась возможность эвакуации города, однако в итоге были эвакуированы только жители близлежащих домов.

При этом на самом предприятии рассказали, что взрывы произошли в той части фабрики, где не находились рабочие. В остальных частях предприятия находились около 60 рабочих – их удалось эвакуировать при помощи пожарных.

Размеры ущерба, который был нанесен предприятию, еще не оценен. В данный момент на месте происшествия работают следователи. Кроме того, следственная группа формируется и на самом предприятии – она займется выяснением причин взрывов.

Фото: Freepik

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