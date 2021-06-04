ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На чемпионате мира по хоккею определились полуфиналисты

04.06.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

На чемпионате мира по хоккею определились полуфиналисты

На чемпионате мира по хоккею определились полуфиналисты. Россияне в драматичной битве в овертайме проиграли канадцам – 1:2. Счёт в матче открыла команда Валерия Брагина: на 35-й минуте отличился Евгений Тимкин. Однако уже в третьем периоде канадцы сравняли счёт и перевели игру в овертайм благодаря точному броску Адама Хенрика.

В дополнительное время автором победной шайбы стал Эндрю Манджапане. Ещё одну путёвку в следующий раунд выиграли финны, которые с минимальным перевесом одолели чехов – 1:0.

Команда Германии одержала волевую победу над сборной Швейцарии в серии буллитов (основное время встречи завершилось вничью – 2:2). Дальше проходит и команда США, которая не испытала проблем с соперниками из Словакии – 6:1.

Таким образом в полуфинале сыграют хоккеисты США и Канады, в другом поединке 1/2-ой сразятся сборные Финляндии и Германии. Примечательно, что в следующий раунд плей-офф вышли только команды из группы «B». Финал чемпионата, а также игра за третье место состоятся 6 июня.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На чемпионате мира по хоккею определились полуфиналисты. Россияне в драматичной битве в овертайме проиграли канадцам – 1:2. Счёт в матче открыла команда Валерия...
 
Новости дня
Новости разные
 
Літва абвінаваціла Беларусь ва ўмяшаньні ў дыпляматычную пошту і выклікала амбасадара ў МЗС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by