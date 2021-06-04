Источник материала: ОНТ

На чемпионате мира по хоккею определились полуфиналисты. Россияне в драматичной битве в овертайме проиграли канадцам – 1:2. Счёт в матче открыла команда Валерия Брагина: на 35-й минуте отличился Евгений Тимкин. Однако уже в третьем периоде канадцы сравняли счёт и перевели игру в овертайм благодаря точному броску Адама Хенрика.

В дополнительное время автором победной шайбы стал Эндрю Манджапане. Ещё одну путёвку в следующий раунд выиграли финны, которые с минимальным перевесом одолели чехов – 1:0.

Команда Германии одержала волевую победу над сборной Швейцарии в серии буллитов (основное время встречи завершилось вничью – 2:2). Дальше проходит и команда США, которая не испытала проблем с соперниками из Словакии – 6:1.

Таким образом в полуфинале сыграют хоккеисты США и Канады, в другом поединке 1/2-ой сразятся сборные Финляндии и Германии. Примечательно, что в следующий раунд плей-офф вышли только команды из группы «B». Финал чемпионата, а также игра за третье место состоятся 6 июня.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram