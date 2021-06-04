Мама рассказала, как просто ей удалось увлечь детей играми на улице. Это гениально!

Источник материала: ОНТ

Мама близнецов рассказала, как ей удалось увлечь детей играми на улице, пишет ridus.ru .

Саманта Ханнисетт из Дерби (Великобритания), мама трехлетних близнецов, доказала, что иногда не нужно тратить огромных денег, чтобы увлечь детей игрой на свежем воздухе.

Саманта настроила газонокосилку и подстригла в саду траву так, чтобы на ней получился рисунок дорожки, на которой дети смогли бы играть, то есть сделала для них игровую площадку, не потратив ни копейки. Малыши остались довольны, они провели на улице весь день, катаясь на велосипедах и увлеченно играя с машинками.





Теперь Саманта планирует отрастить траву, чтобы сделать из нее в следующий раз лабиринт.

Многим родителям понравилась ее идея: «Это гениально! Надо попробовать сделать что-то подобное», «Блестящая идея!», «Не могу поверить, что это не пришло мне в голову во время изоляции».





Фото: facebook.com

Главное фото: Pixabay.com

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