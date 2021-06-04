Источник материала: ОНТ

Оправдание военных преступников. Верховная Рада Украины не смогла принять закон против легализации нацизма.





Несмотря на то, что проект документа разработан депутатом от президентской партии, он не набрал необходимого количества голосов. В проекте закона говорится, что Украина – наиболее пострадавшая страна после Беларуси во время Второй мировой, но сейчас эсэсовцев и тех, кто причастен к Холокосту, пытаются оправдать, а итоги самой войны хладнокровно переписать.

Но эти тезисы массовой поддержки депутатов не нашли. И такая позиция в Украине не редкость. В конце апреля в Киеве прошел марш в честь дивизии СС Галичина, которая известна массовыми убийствами мирных жителей.

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