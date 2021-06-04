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Верховная Рада Украины не смогла принять закон против легализации нацизма

04.06.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Верховная Рада Украины не смогла принять закон против легализации нацизма

Оправдание военных преступников. Верховная Рада Украины не смогла принять закон против легализации нацизма. 


Несмотря на то, что проект документа разработан депутатом от президентской партии, он не набрал необходимого количества голосов. В проекте закона говорится, что Украина – наиболее пострадавшая страна после Беларуси во время Второй мировой, но сейчас эсэсовцев и тех, кто причастен к Холокосту, пытаются оправдать, а итоги самой войны хладнокровно переписать.

Но эти тезисы массовой поддержки депутатов не нашли. И такая позиция в Украине не редкость. В конце апреля в Киеве прошел марш в честь дивизии СС Галичина, которая известна массовыми убийствами мирных жителей. 

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Оправдание военных преступников. Верховная Рада Украины не смогла принять закон против легализации нацизма.  Несмотря на то, что проект документа разработан...
 
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