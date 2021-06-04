В Татарстане бродячие собаки напали на ребенка

Источник материала: ОНТ

В Татарстане (Россия) бродячие собаки напали на ребенка. После инцидента было возбуждено уголовное дело не отвечающих требованиям безопасности услугах и халатности. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника прокурора республики Руслана Галиева.

Пострадавший ребенок был доставлен в больницу.

Расследование инцидента взято на контроль в прокуратуре.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram