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В Татарстане бродячие собаки напали на ребенка
Источник материала: ОНТ
В Татарстане (Россия) бродячие собаки напали на ребенка. После инцидента было возбуждено уголовное дело не отвечающих требованиям безопасности услугах и халатности. Об этом
Пострадавший ребенок был доставлен в больницу.
Расследование инцидента взято на контроль в прокуратуре.
Фото: Pixabay
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В Татарстане (Россия) бродячие собаки напали на ребенка. После инцидента было возбуждено уголовное дело не отвечающих требованиям безопасности услугах и...
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