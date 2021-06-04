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Пышная творожная запеканка, как в детском саду: именно тот вкус! 5 крутых лайфхаков

04.06.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пышная творожная запеканка, как в детском саду: именно тот вкус! 5 крутых лайфхаков

В детском саду мы ели чудесную творожную запеканку: ароматную, пышную, сладкую. Как же приготовить такую дома? Делимся проверенным рецептом и советами от поваров со стажем работы в детском саду. 

Как готовить: на 4 порции возьмите 400 г творога 0-5% жирности, разомните вилкой в глубокой миске, чтобы комочков не осталось. Добавьте щепотку соли, 4 ст. л. сахара и одно яйцо, перемешайте. Положите в творожную массу 40 г растопленного сливочного масла и 4 ст. л. манной крупы, затем залейте 250 мл молока. До однородного состояния все снова перемешайте. Для того, чтобы манка набухла и впитала влагу, дайте творожной массе постоять минут 10-15.

Выложите в смазанную растительным маслом форму, поставьте в разогретую до 180°C духовку и выпекайте 35 мин. Потом достаньте и смажьте горячую, готовую запеканку сливочным маслом, дайте ей остыть. Подавайте на стол, порезав порционно, полейте сметаной, сгущенкой или вареньем.

Секреты приготовления:

1. Важно не взбивать и не перетирать блендером творожную смесь, иначе в нее попадет много воздуха, и вкус будет испорчен. Кроме того, во время запекания в духовке из-за лишнего воздуха масса поднимется, но когда остынет – опустится. Запеканка станет плоской и неаппетитной.

2. Стандарт, которому следуют повара в детском саду – не более 4 см должна быть высота творожной массы в форме для запеканки.

3. Нарезайте на порционные куски только остывшую запеканку. В противном случае она «поплывет».

4. Для творожной запеканки можно сделать сверху сметанную заливку. Блюдо получается очень нежным и тающим во рту. Рецепт сметанной заливки смотрите здесь.

Фото: vkuso.ru

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В детском саду мы ели чудесную творожную запеканку: ароматную, пышную, сладкую. Как же приготовить такую дома? Делимся проверенным рецептом и советами от поваров со...
 
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