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Федерация профсоюзов Беларуси обратится в Международный суд ООН, требуя дать правовую оценку действиям властей ЕС и Украины

04.06.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Федерация профсоюзов Беларуси обратится в Международный суд ООН, требуя дать правовую оценку действиям властей ЕС и Украины

Федерация профсоюзов Беларуси обратится в Международный суд ООН с требованием дать правовую оценку действиям властей ЕС, а также Украины в связи с запретом для наших самолётов использовать их воздушное пространство.


Об этом заявлено на встрече руководства федерации с работниками «Белавиа», – крупнейшего авиаперевозчика. В компании работают более тысячи 700 человек, и запрет напрямую может повлиять на их зарплаты, а также на доступность авиаперелётов для граждан разных стран.

У «Белавиа» – новый современный флот, о нем работники компании рассказали подробно и показали новинки – признание высоких стандартов качества обслуживания и безопасности на международном уровне. Санкционная политика – это и повод выдавить конкурента с рынка авиаперевозок.

Напомним, ряд европейских стран ввели ограничения для полётов белорусских самолётов над своей территорией по надуманным предлогам. Из-за этого у многих граждан, в том числе и Евросоюза, сорвались поездки, туристы оказались заблокированы на курортах, а для того, чтобы попасть из Минска в Турцию или Египет самолёты вынуждены делать крюк по России, облетая воздушное пространство Украины.

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Теги: Минск
 
 
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Федерация профсоюзов Беларуси обратится в Международный суд ООН с требованием дать правовую оценку действиям властей ЕС, а также Украины в связи с запретом для...
 
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