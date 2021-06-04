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Минск готовится принять главное событие в мире единоборств, международный турнир «Брэйв 51»
Источник материала: ОНТМинск готовится принять главное событие в мире единоборств, международный турнир «Брэйв 51»" class="one-news__figure-img">
Сильнейшие бойцы и топовый промоушн – Минск готовится принять главное событие в мире единоборств, международный турнир «Брэйв 51». Позади взвешивание и традиционная «битва взглядов».
В Ринге Falcon Club Arena выступят 24 бойца со всего мира, среди них белорусы Владислав Новицкий, Вадим Куцый и Денис Магер, который в со-главном бою сразится с представителем Казахстана Ринатом Сагынтаем. Главный поединок пройдет между бразильцем Лукасом Мартинсом и немцем Марселем Грабинским. Транслироваться турнир будет в 45 странах мира на 25 языках.
Brave – самый быстрорастущий промоушн мира, основан членом королевской семьи Бахрейна. Меньше чем за 5 лет «Брэйв» организовал 51 турнир на пяти континентах – таких достижений нет ни у одного промоушна мира. Турнир состоится 4 июня. Трансляция боев с участием белорусов, а также главного поединка вечера – в эфире нашего телеканала. Не пропустите.
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Сильнейшие бойцы и топовый промоушн – Минск готовится принять главное событие в мире единоборств, международный турнир «Брэйв 51». Позади взвешивание и...
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