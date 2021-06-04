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Волейболистки сборной Беларуси проиграли команде Венгрии в матче второго круга группового раунда золотой Евролиги

04.06.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Волейболистки сборной Беларуси проиграли команде Венгрии в матче второго круга группового раунда золотой Евролиги

Волейболистки сборной Беларуси уступили команде Венгрии в матче второго круга группового раунда золотой Евролиги – 0:3. 

Самой результативной у белорусок стала Анна Давыскиба, набравшая 10 очков. Команда Дениса Матвеева замыкает турнирную таблицу группы «С» с одной победой в пяти встречах. 

4 мая сборная Беларуси проведет заключительный матч на турнире против сборной Чехии. Из группы «С» в «Финал четырех» турнира выйдет команда, которая займет первое место.

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Волейболистки сборной Беларуси уступили команде Венгрии в матче второго круга группового раунда золотой Евролиги – 0:3.  Самой результативной у белорусок стала...
 
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