Волейболистки сборной Беларуси проиграли команде Венгрии в матче второго круга группового раунда золотой Евролиги

Источник материала: ОНТ

Волейболистки сборной Беларуси уступили команде Венгрии в матче второго круга группового раунда золотой Евролиги – 0:3.

Самой результативной у белорусок стала Анна Давыскиба, набравшая 10 очков. Команда Дениса Матвеева замыкает турнирную таблицу группы «С» с одной победой в пяти встречах.

4 мая сборная Беларуси проведет заключительный матч на турнире против сборной Чехии. Из группы «С» в «Финал четырех» турнира выйдет команда, которая займет первое место.

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