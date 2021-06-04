Врач рассказал о высыпаниях на коже в зрелом возрасте

Источник материала: ОНТ

Председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов в программе « Наше утро » на ОНТ рассказал о высыпаниях на коже в зрелом возрасте.

Нетипичные высыпания, носящий спонтанный характер, с локализацией чаще всего на лице, груди или спине, могут свидетельствовать об аллергии, гормональных сбоях в организме, а также о развитии кожного заболевания. Высыпания бывают первичными – пятна, пузырьки, гнойнички, которые возникают на чистой коже, а также вторичными – шелушение, корка, участки гиперпигментации. Как правило, вторичные изменения – это осложнения мелких первичных высыпаний.

Очень важно мнение эксперта о высыпаниях.

Наталья Крук, доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии БелМАПО: «Если высыпания появляются не на лице, не в истинно, скажем так, андрогенчувствительных зонах, хотя рецепторы к андрогенам, мужским половым гормонам, есть и на груди, и на спине, чаще это говорит нам о тяжести течения и о снижении иммунитета данного пациента».

При неоднородности структуры высыпания, если оно не проходит в короткие сроки, необходимо обратиться к дерматологу. Обследование начинается с осмотра и анализов крови.

Наталья Крук, доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии БелМАПО: «Есть определенные моменты, которые мы можем определить в биохимическом профиле. Но вообще мы должны обратить внимание на изменение качества и количества кожного сала, на усиление гиперкератоза, это увеличение толщины кожи, а также на размножение чужеродных микроорганизмов. Всему этому будет способствовать, безусловно, питание пациентов, уход за кожей. И, если мы хотим в анализах что-то определить, тогда мы обязательно должны посмотреть, нет ли у пациента нарушения толерантности к глюкозе. Не кушает ли он много сладкого, не употребляет ли много жирной пищи. Каких-то специфических маркеров биохимического или гормонального профиля мы не определяем. При крайне тяжелом течении угревой болезни, безусловно, мы посмотрим на синтез половых гормонов, нет ли у пациента вторичной гиперандрогении», хорошо ли работают надпочечники, щетовидная железа».

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