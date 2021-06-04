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Александр Лукашенко поздравил с 75-летием белорусскую балерину Людмилу Бржозовскую

04.06.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко поздравил с 75-летием белорусскую балерину Людмилу Бржозовскую

Белорусская балерина Людмила Бржозовская отмечает 75-й день рождения. С пожеланиями крепкого здоровья, вдохновения, счастья и благополучия народную артистку с юбилеем поздравил Александр Лукашенко.

Каждая ее роль в спектакле вызывала восторг критиков и журналистов, ее называли «идеалом танцовщицы». И аплодировали зрители не только Беларуси, но и Венгрии, Финляндии, Индии, Монголии, Сингапура и других стран. Людмила Бржозовская была первой исполнительницей роли Кармен в спектакле «Кармен-сюита», Евы в «Сотворении мира» и других спектаклях, поставленных Валентином Елизарьевым. После завершения танцевальной карьеры народная артистка из театра не ушла – стала педагогом-репетитором. В родном Большом она служит и сейчас. 

Фото: пресс-служба Большого театра

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Белорусская балерина Людмила Бржозовская отмечает 75-й день рождения. С пожеланиями крепкого здоровья, вдохновения, счастья и благополучия народную артистку с...
 
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